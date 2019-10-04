伊拉克反政府示威 至少30死百人傷

2019-10-04 12:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合3日電



伊拉克爆發反政府示威，3日進入第三天，不滿高失業率和政府腐敗的民眾上街示威，政府動用武力鎮壓，迄今至少30人死亡，逾1000人受傷。伊拉克總理馬帝宣布實施宵禁，聯合國呼籲伊拉克政府應和民眾直接對話，降低衝突。

伊拉克青年失業率高達25%，加上政府貪腐，電力與水供應不穩定，累積數個月的民怨於1日爆發。首都巴格達首先出現抗議示威，之後擴散至伊拉克南部。

醫護和安全部隊等消息來源3日表示，伊拉克南部城市阿馬拉和濟加爾省有四名示威者被射殺，加上一名警察死亡，連續三天的示威已造成30人喪命。

政府動用實彈和催淚瓦斯，封鎖網路及關閉政府機構。馬帝2日宣布，自3日凌晨5時起人車禁止進入巴格達，但仍有數十人違抗命令，聚集在解放廣場。一名示威者說：「我們就睡在這裡，防止警察占領。」警方隨後對空鳴槍，試圖驅散示威者。

參加抗議的27歲青年瓦里德說：「我們要工作以及更好的公共服務，我們要求了好幾年，政府從不回應。」

伊拉克什葉派組織「薩達爾運動」領袖薩達爾呼籲抗議民眾響應大罷工，聯合國「伊拉克援助團」秘書長特別代表亨尼斯─普拉斯哈特2日晚間會晤部分示威者，呼籲伊拉克官員與抗議民眾直接對話。她說：「擁有發動抗議的權利，是政治和民主成熟的象徵，使用武力只會加深憤怒。當前急需降低衝突。」 伊拉克爆示威3天至少18死。 美聯社 分享 facebook