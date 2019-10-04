脫歐在即 英國管制B肝疫苗等24項藥品出口

2019-10-04 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國政府3日宣布管制24項藥品出口，以緩減英國藥物短缺狀況。

英國政府3日宣布，為緩解藥物短缺，包括賀爾蒙補充劑、B肝疫苗、腎上腺素注射器的出口將管制。

新規定將阻止批發商藉藥物短缺及匯率波動獲利，把原本要賣給英國病人的藥物賣給價格更高的其他國家。

儘管這與脫歐無直接關係，但此舉在脫歐前創下解決供應問題的先例。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，「限制出口將確保英國病人獲得需要的藥物及高品質健保照顧。幫助國民健保署是政府的優先考量，民眾可以放心，英國政府會確保永遠有足夠的藥物」。

英國製藥業協會的醫生葛維里（Rick Greville）表示，管制出口是預防措施。他說，「這表示藥商前幾個月的庫存藥物會受到較完善的保護，並且僅供國民健保署病人使用」。

代表歐洲120家藥廠的歐洲製藥協會表示，雖不想加劇或延長英國藥物短缺情勢，不過，該協會認為英國決策不夠公開透明。