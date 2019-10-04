脫歐在即 英國管制B肝疫苗等24項藥品出口
英國政府3日宣布管制24項藥品出口，以緩減英國藥物短缺狀況。
英國政府3日宣布，為緩解藥物短缺，包括賀爾蒙補充劑、B肝疫苗、腎上腺素注射器的出口將管制。
新規定將阻止批發商藉藥物短缺及匯率波動獲利，把原本要賣給英國病人的藥物賣給價格更高的其他國家。
儘管這與脫歐無直接關係，但此舉在脫歐前創下解決供應問題的先例。
英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，「限制出口將確保英國病人獲得需要的藥物及高品質健保照顧。幫助國民健保署是政府的優先考量，民眾可以放心，英國政府會確保永遠有足夠的藥物」。
英國製藥業協會的醫生葛維里（Rick Greville）表示，管制出口是預防措施。他說，「這表示藥商前幾個月的庫存藥物會受到較完善的保護，並且僅供國民健保署病人使用」。
代表歐洲120家藥廠的歐洲製藥協會表示，雖不想加劇或延長英國藥物短缺情勢，不過，該協會認為英國決策不夠公開透明。
協會秘書長俄尼斯特（Kasper Ernest）表示，由於藥廠無法提供足夠藥物給歐洲病人，導致全歐洲藥物短缺情況惡化。他說，「我們厭倦了當作大藥廠供貨不及或因商業因素選擇不出貨的代罪羔羊，歐盟和成員國拿出行動的時候到了」。
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