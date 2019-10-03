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巴黎警察總部揮刀殺4警 嫌犯被擊斃

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巴黎警察總部揮刀殺4警 嫌犯被擊斃

2019-10-03 21:41聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

一名男子3日中午在法國巴黎市中心的警察總部揮刀攻擊，殺害四名警察，之後在大樓中庭被警方開槍擊斃。

法新社報導，這名男子在警察總部的行政部門工作，但當局尚未公布嫌犯身分。警察總部鄰近巴黎聖母院，案發後警方已封鎖周邊區域，並關閉一個地鐵站。

案發時正在警察總部大樓內的一名翻譯人員說：「我聽到一聲槍響，發現聲音來自建築物內。然後我聽到警察在哭，大家陷入恐慌。」

調查人員初步研判，這場攻擊可能與職場糾紛有關。

位於巴黎市區的警察總部3日發生男子持刀攻擊案，嫌犯殺害4名警察後被擊斃。圖為案發...
位於巴黎市區的警察總部3日發生男子持刀攻擊案，嫌犯殺害4名警察後被擊斃。圖為案發後警方封鎖現場。 路透
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警察巴黎聖母院法國
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