巴黎警察總部揮刀殺4警 嫌犯被擊斃

2019-10-03 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



一名男子3日中午在法國巴黎市中心的警察總部揮刀攻擊，殺害四名警察，之後在大樓中庭被警方開槍擊斃。

法新社報導，這名男子在警察總部的行政部門工作，但當局尚未公布嫌犯身分。警察總部鄰近巴黎聖母院，案發後警方已封鎖周邊區域，並關閉一個地鐵站。

案發時正在警察總部大樓內的一名翻譯人員說：「我聽到一聲槍響，發現聲音來自建築物內。然後我聽到警察在哭，大家陷入恐慌。」