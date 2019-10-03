影／義大利地鐵鼓勵回收 集30個寶特瓶可換1張車票

2019-10-03 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



義大利首都羅馬為了解決垃圾問題，在3個地鐵車站裝設寶特瓶回收機，讓民眾可以用寶特瓶換車票，希望藉此加強推廣民眾環保意識並減少垃圾亂丟。

羅馬市公共交通公司（ATAC）7月啟動這項回收計畫，參與計畫的乘客必須先安裝專屬的APP「MyCicero」。每個塑膠瓶可換5分歐元的儲值金，回收30個塑膠瓶就可換取一張效期100分鐘的車票，並且不用換實體車票直接利用APP乘車。

羅馬市民對此計畫都頗為看好，認為可兌換成錢是一大誘因。羅馬市民佩雷利（Claudio Perelli）說，「如果你花錢讓民眾參與（回收）活動，就算是沒有公民意識的人也會開始回收」。

羅馬是全球最古老、也是最熱門的觀光城市之一，長年飽受大量垃圾困擾。該市最大的馬拉格羅達垃圾場，2013年因為不符合歐盟規格而關閉，從此垃圾變得更加擾人。居民和遊客經常可見滿地垃圾，臭味四散。

ATAC指出，計畫大受歡迎，到目前為止已經回收了35萬個塑膠瓶，有些回收狂熱者不到20天內就收集了3500個塑膠瓶，價值175張車票，希望這個系統可以樹立良好的回收習慣，也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。