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指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

英小報公開私信 哈利挺梅根提告反擊

2019-10-03 16:13世界日報 編譯中心／綜合2日電

受夠霸凌氣炸！梅根打破規範大反擊。 歐新社
受夠霸凌氣炸！梅根打破規範大反擊。 歐新社
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英國哈利王子與妻子梅根一舉一動都受到矚目，然而先前梅根的一封私人信件遭英國八卦小報「周日郵報」（Mail on Sunday）公開，惹怒了哈利夫妻，兩人1日在罕見在官方網站上宣布，已對周日郵報提起訴訟；而周日郵報也毫無退讓之意地表示，將會堅定捍衛自家報導。

英國衛報報導，護妻心切的哈利王子重話抨擊八卦刊物這一年來對梅根的攻擊與不實報導，他1日發布聲明表示，他們被迫採取行動對抗「無良狗仔」，直言自己的母親黛安娜王妃當年就是因躲避狗仔追逐而車禍身亡，「如今再一次看見妻子受到相同的『力量』傷害」。

英國廣播公司（BBC）指出，本次判決，哈利王子所獲的任何賠償將全數捐給反霸凌慈善組織。

面對提告，周日郵報所屬的每日郵報集團絲毫沒有退讓之意，報業集團發言人表示，「本報將力挺自家報導，另外強調一點，每日郵報從未竄改或曲解該信件的內容。」

對於哈利王子夫婦與八卦小報的紛爭，英國媒體也持不同意見。BBC王室線記者威徹爾認為，哈利此番言論是對小報媒體的猛烈抨擊，但這樣的發言是否明智還有待商榷。衛報專欄作家格林斯萊德則認為，梅根會打贏這場官司，但哈利王子太偏激了，因為現在的小報媒體，已經不像黛安娜那年代這麼有影響力。

哈利與梅根對周日郵報提起的告訴，主要是針對今年2月梅根於前一年8月寫給父親瑪斯馬克爾的私人信件遭曝光，當時報導公布內容，指梅根控訴父親為何向媒體捏造事實、造成雙方不必要的傷害，更控訴父親「將她的心撕裂為成千上萬片」。

英國哈利王子黛安娜
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