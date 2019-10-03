沙國記者遇害一周年未婚妻討交代 貝佐斯：妳不孤單

2019-10-03 16:11 世界日報 編譯中心／綜合2日電



哈紹吉未婚妻訴求遺體下落，貝佐斯出席悼念儀式。 路透社 分享 facebook

沙烏地阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashogg）遇害屆滿一周年，他的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）今天在紀念儀式中要求知道遺體下落；出席活動的「華盛頓郵報」老闆貝佐斯（Jeff Bezos）則對成吉茲表示，「妳不孤單」。

「去年今天我就是站在這裡。我們本來要共進晚餐、邀請朋友參加我們的婚禮。現在經歷人生中最痛苦一年，我還是站在這裡，我想要知道他遺體下落、我要求掌權者為自己所做所為承擔責任。」成吉茲今天下午在沙烏地駐伊斯坦堡總領事館前語氣堅定控訴。

中央社報導，一年前的今天，本來即將與成吉茲結婚的卡舒吉走進沙國總領事館，準備領取再婚所需的證明文件，成吉茲在館外等候，但卡舒吉再也沒有走出總領事館。事實上，他入館七分鐘後就氣絕，據信遺體遭到肢解且至今下落不明。

卡舒吉生前友人今天在距離他遇害地點的沙國總領事館前方舉辦儀式，紀念這位聲譽卓著的記者、作家和運動人士。

主動調查卡舒吉案的聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員卡拉馬爾德，以及「華盛頓郵報」老闆貝佐斯也都出席活動。

貝佐斯致詞時對成吉茲說：「從來都不該有人蒙受發生在妳身上的事。」他說完「我們都在這裡，妳不孤單」後，隨即走向成吉茲並給她一個大擁抱。卡舒吉生前是華盛頓郵報專欄作家。

據報導，美國中央情報局（CIA）和西方國家政府曾表示，他們認為沙國王儲穆罕默德沙爾曼下令殺害卡舒吉。不過沙烏地官員一再表示，王儲與本案毫無關連。

本案21名嫌犯中有11人遭到起訴，沙烏地檢方對其中5人求處死刑。但相關審訊沒有公開，而且截至目前只進行過幾場聽審。