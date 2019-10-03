沙國記者遇害一周年 川普政府護航沙國王儲挺過風暴

2019-10-03 16:08 世界日報 編譯中心╱綜合2日電



「華盛頓郵報」前專欄作家卡舒吉遭殺害和肢解今天屆滿一年，遺體仍下落不明；本案堪稱當代對付記者最卑劣攻擊手法，被認為下格殺令的沙烏地王儲穆罕默德沙爾曼，在華府力挺下已挺過風暴。

穆罕默德沙爾曼初掌權之際，曾經承諾要為舉世最具戰略重要性國家之一的沙烏地帶來社會和經濟變革，但是自從卡舒吉去年10月2日在沙烏地駐土耳其伊斯坦堡總領事館內遇害以來，穆罕默德很快就遭到國際社會唾棄。只有美國總統川普和國務卿龐培歐始終對他不離不棄。兩人強調沙烏地王國的戰略重要性。

華府智庫威爾遜國際中心波斯灣事務專家奧塔威告訴華郵，顯然龐培歐從一開始就打定採取挽救美國和沙烏地關係的戰略，並以穆罕默德在對抗伊朗的工作上是有價值盟友的立場，藉以替他恢復在華府的形象。

在卡舒吉案發將滿一年前夕，穆罕默德開始公開談論事件。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）日前播出專訪，他被問到是否下令殺害卡舒吉時回答：「絕對沒有，那是令人髮指的罪行。但是身為沙烏地領導人，我承擔完全責任。」

根據華郵報導，美國中央情報局（CIA）去年10月就作成穆罕默德下令殺害卡舒吉的結論。儘管如此，川普對報告提出異議說，「CIA的看法指向兩個方向，他可能有做，也可能沒有」。

此外，華府對於利雅德令人費解的司法體系毫無意見，以致於迄今沒有沙烏地官員遭到定罪或受懲。