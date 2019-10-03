強生提最終協議 10月31日鐵定脫歐

2019-10-03 15:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韋廷 ／綜合2日電



強生提最後通牒，10月31日鐵定脫歐。 路透 分享 facebook

英國脫歐2日出現最新進展，首相強生向歐盟提出最終版的脫歐協議提案，並稱若布魯塞爾不願接受，英國將停止談判，且不管如何都將在10月31日離開歐盟。歐盟初步的反應冷淡。

路透報導，強生在保守黨年度大會閉幕致辭中堅持他在英國脫歐問題上的強硬立場，向黨內忠實地提出一些他稱之為對歐盟「公平合理妥協」的細節，即便有些細節含糊不清。

強生在大會上表示，他正向歐盟提交「具建設性和合理的提案」，並希望布魯塞爾也能妥協來達成協議。「今天，我們在布魯塞爾提出了我認為是建設性和合理的提案，為雙方提供了妥協餘地。是的，這是英國的妥協，我非常希望我們的朋友們明白這點並做出讓步。」

一名歐洲議會高階成員表示，歐洲議會對強生提案的初步反應是「一點都沒有建設性」。歐盟執委會主席容克與強生通話後表示，「未來幾天需進一步研議疑難點」。

花旗銀行認為，歐盟不太可能接受強生的最後通牒，比較可能的發展是英國再次延後脫歐，並舉行國會大選。

強生並表示，現在是時候完成英國脫歐了，並再次承諾將如期帶英國離開歐盟。「不論發生何事，我們將在10月31日離開歐盟。讓我們完成英國脫歐。我們可以做到、必須做到且也將做到。」

至於決定英國能否有序脫歐並跟歐盟達協議的北愛爾蘭邊界問題，強生則說，「在任何情況下，我們都不會在北愛爾蘭邊界附近設立海關檢查，我們將尊重和平進程和貝爾法斯特協議」，並稱北愛議會在監管安排上將擁有「可更新的」發言權。不過，強生並未解釋他要如何遵守貝爾法斯特協議。

強生的新提案並允許北愛的農產品、食品和工業產品，留在歐盟單一市場直到2025年，但此前歐盟已拒絕任何有時限的提案。

強生還說，歐盟必須準備接受新技術，以解決北愛與愛爾蘭共和國之間產生硬邊界的問題，並稱歐盟若不能變得更加靈活，那麼他準備好在無協議情形下帶英國脫歐。

對於強生的提案，歐盟執委會則表示將「客觀地」審議，並希望跟英國進行「建設性」的談判。