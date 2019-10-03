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北韓峰會破局後第11次射彈 與美談判難突破

2019-10-03 16:04世界日報 編譯莊蕙嘉／綜合2日電

才宣布談判棄核，北韓2日又射彈。 美聯社
才宣布談判棄核，北韓2日又射彈。 美聯社
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北韓1日同意與美國恢復工作會談，川金二會破局七個多月的去核談判似乎再度啟動；緊接著平壤當局就在2日試射飛彈，是峰會破局以來第11次，示威及施壓意味濃厚；但專家指出，美國要求北韓先做到全面去核，但北韓希望美國先解除部分經濟制裁，是造成談判停滯的癥結，若雙方未採取新談判策略，很難有新突破。

南韓聯合參謀本部指出，北韓2日清晨7時11分，在江原道元山基地東北方海域，朝日本海方向（南韓稱東海）發射一枚潛射彈道飛彈（SLBM），為「北極星」系列飛彈。飛彈最大飛行高度達910公里，飛行距離為450公里，遠不如應有的1300公里水準，應是刻意縮短射程。

飛彈的一部分落入日本島根縣外海的專屬經濟海域，是自2017年11月以來，北韓飛彈對日本最具威脅的一次試射。日本首相安倍晉三嚴厲譴責，稱其違反聯合國決議案，將召開國家安保會議。北韓調整飛彈射程，未擴大至美國本土，意在顯示其有能力打擊美國盟邦南韓和日本。

北韓官媒朝中社1日報導，平壤副外長崔善姬表示，同意4日和美方進行初步接觸，5日進行工作層級會談。

南韓國防部長鄭景斗表示，軍方1日在大邱空軍基地舉行的國軍紀念日活動中，首度向總統文在寅展示從美國引進的F-35A「猛禽」匿蹤戰機，北韓可能藉發射飛彈表達不滿。

除了南韓，北韓試射飛彈更是意在向美國施壓。一方面加大對美施壓力度，另一方面是為了在協商中討論安全保障問題。

南韓韓東國際大學國際關係教授朴元坤指出，美朝最大的分歧在於，北韓傾向逐步去核，換取美國階段性解除制裁；但是美國希望一次到位，堅持北韓交出完整核武清單。目前不清楚美國在即將舉行的工作層級談判會採取何種策略，但若雙方仍堅持舊模式，會談必然充滿挑戰。

北韓彈道飛彈南韓
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