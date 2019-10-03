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實彈鎮壓抗議 伊拉克9死200傷

2019-10-03 11:01聯合報 記者季晶晶╱即時報導

伊拉克各地2日出現更多抗議活動，成千上萬示威者冒著警方發射實彈和催淚瓦斯的風險上街，結果使24小時內因示威而喪生的人數增至九人，超過200人受傷。

伊拉克總理馬帝（Adel Abdel Mahdi）去年10月組成政府上台，此波示威構成他的第一項重大挑戰，而他將暴力行為怪罪於示威民眾當中的「激進挑釁者」。

示威1日在巴格達爆發後，也向伊拉克南方的其他城市蔓延，群眾上街抗議政府貪腐、公共服務崩壞，以及失業問題嚴重。

根據一位省級衛生官員，伊拉克南部城市納希利亞（Nasiriyah）2日有五名示威者和一名警察中槍死亡，使得示威造成的死亡總數增加到九人，包括1日納希利亞的一名示威者，巴格達一場大型示威局面惡化後有另外兩人死亡。

巴格達各地2日有大約60人受傷，九人是槍傷，其他則是因為吸入催淚瓦斯。

巴格達鎮暴警察試圖驅散群眾，在大約六個社區釋放催淚瓦斯，並對空發射實彈。

稍晚，軍方車輛和安全部隊也部署在政府建築和外國大使館集中的綠區（Green Zone）。根據官方消息來源，該區出入遭管制，「直到進一步通知」。

美國2003年領導聯軍入侵後，大多數伊拉克人都不能進入綠區，今年6月才重新開放民眾自由進出。

當局宣布3日為假日，因為擔心還會有更多示威，馬帝下令巴格達宵禁，自當地時間清晨5時起實施，巴格達的人車都將受到管制。

示威爆發後，納希利亞和納加夫（Najaf）已實施宵禁。

伊拉克2日發生更多示威抗議，24小時內的死亡人數增加到九人。圖為示威中的傷者被同...
伊拉克2日發生更多示威抗議，24小時內的死亡人數增加到九人。圖為示威中的傷者被同伴抱離現場。路透
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伊拉克連續兩天有示威抗議。路透
伊拉克連續兩天有示威抗議。路透
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伊拉克各地民眾上街示威抗議。路透
伊拉克各地民眾上街示威抗議。路透
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巴格達伊拉克警察
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