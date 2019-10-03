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才宣布願與美談判棄核 北韓又射彈

2019-10-03 00:07聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

南韓首爾車站大電視二日播放北韓發射飛彈的新聞快報。 （法新社）
南韓首爾車站大電視二日播放北韓發射飛彈的新聞快報。 （法新社）
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就在平壤當局一日宣布同意與美國恢復棄核談判後數小時，北韓於二日清晨發射一枚潛射彈道飛彈。這是北韓自第二次川金會破局後第十一次發射飛彈，也是近三年來首度發射潛射彈道飛彈。專家指出，北韓試射飛彈，意在對南韓示威及對美國施壓。

南韓聯合參謀本部指出，北韓於二日清晨七時十一分，在江原道元山基地東北方海域，朝日本海方向（南韓稱東海）發射一枚飛行物，據信為潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ），為「北極星」系列飛彈。飛彈最大飛行高度達九百一十公里，飛行距離為四百五十公里，遠不如應有的一千三百公里水準，應是刻意縮短射程。

北韓官媒朝中社一日報導，平壤副外長崔善姬表示，同意四日和美方進行初步接觸，五日進行工作層級會談。

南韓國防部長鄭景斗表示，軍方一日在大邱空軍基地舉行的國軍紀念日活動中，首度向總統文在寅展示從美國引進的F-35A「猛禽」匿蹤戰機，北韓可能藉發射飛彈表達不滿。

除了南韓，北韓試射飛彈更是意在向美國施壓。一方面加大對美施壓力度，另一方面是為了在協商中討論安全保障問題。

智庫峨山政策研究所訪問學者車斗鉉指出，根據南韓官方的數據，這次試射應是和二○一六年同型飛彈，不是新武器。他說：「北韓試圖傳達訊息，時間並不站在美國那一邊。若工作層級的會談結果不符平壤預期，不排除走向其他道路」。

飛彈的一部分落入日本島根縣外海的專屬經濟海域（ＥＥＺ），是自二○一七年十一月以來，北韓飛彈對日本最具威脅的一次試射。

日本首相安倍晉三嚴厲譴責北韓試射飛彈，稱其違反聯合國決議案，將召開國家安保會議。防衛大臣河野太郎表示，此舉嚴重威脅日本國家安全。車斗鉉說，北韓調整飛彈射程，未擴大至美國本土，意在顯示其有能力打擊美國盟邦南韓和日本。

日本軍事專家小都元指出，潛射彈道飛彈比地面發射的彈道飛彈更難探測，對日本甚至是美國均構成巨大威脅。他說，北韓正研發在實戰中更有利的固體燃料短程彈道飛彈，由於平壤當局需要進一步開發相關技術，未來恐怕會繼續試射同型飛彈。

美國國務院證實美朝將重啟工作會談，但呼籲北韓勿作挑釁之舉，而應致力於核子談判。

對北韓持鷹派立場的美國前國家安全顧問波頓上月卅日曾警告，北韓從未真正決定放棄核武。

彈道飛彈北韓南韓平壤文在寅安倍晉三川金會
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