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美民主黨總統參選人桑德斯接受心臟支架手術

2019-10-02 23:09聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

美國民主黨總統參選人桑德斯的競選陣營2日表示，78歲的桑德斯1日突然感覺胸口不舒服，就醫後發現一條動脈堵塞，醫師已為他動手術，裝了兩個支架。競選陣營表示桑德斯恢復良好，將暫停競選行程待他康復。

美國民主黨總統參選人桑德斯入院接受心臟支架手術，圖為他今年7月出席造勢活動。（法...
美國民主黨總統參選人桑德斯入院接受心臟支架手術，圖為他今年7月出席造勢活動。（法新社）
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桑德斯手術民主黨
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