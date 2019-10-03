英相強生提最後通牒 10月31日鐵定脫歐

2019-10-03 00:41 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



英國首相強生2日在保守黨年會上發表閉幕演說。 （路透） 分享 facebook

英國脫歐二日出現最新進展，首相強生向歐盟提出最終版的脫歐協議提案，並稱若布魯塞爾不願接受，英國將停止談判，且不管如何都將在十月卅一日離開歐盟。

路透報導，強生在保守黨年度大會閉幕致辭中，堅持他在英國脫歐問題上的強硬立場，向黨內忠實地提出一些他稱之為對歐盟「公平合理妥協」的細節，即便有些細節含糊不清。

強生在大會上表示，他正向歐盟提交「具建設性和合理的提案」，並希望布魯塞爾也能妥協來達成協議。「今天，我們在布魯塞爾提出了我認為是建設性和合理的提案，為雙方提供了妥協餘地。是的，這是英國的妥協，我非常希望我們的朋友們明白這點並做出讓步。」

歐盟接受機率不大 恐再延期並大選

花旗銀行認為，歐盟不太可能接受強生的最後通牒，比較可能的發展是英國再次延後脫歐，並舉行國會大選。

強生並表示，現在是時候完成英國脫歐了，並再次承諾將如期帶英國離開歐盟。「不論發生何事，我們將在十月卅一日離開歐盟。讓我們完成英國脫歐。我們可以做到、必須做到且也將做到。」

至於決定英國能否有序脫歐並跟歐盟達協議的北愛爾蘭邊界問題，強生則說「在任何情況下，我們都不會在北愛爾蘭邊界附近設立海關檢查。我們將尊重和平進程和貝爾法斯特協議」，並稱北愛議會在監管安排上將擁有「可更新的」發言權。不過，強生並未解釋他要如何遵守貝爾法斯特協議。

強生的新提案並允許北愛的農產品、食品和工業產品，留在歐盟單一市場直到二○二五年，但此前歐盟已拒絕任何有時限的提案。

強生還說，歐盟必須準備接受新技術，以解決北愛與愛爾蘭共和國之間產生硬邊界的問題，並稱歐盟若不能變得更加靈活，那麼他準備好在無協議情形下帶英國脫歐。

對於強生的提案，歐盟執委會則表示，將「客觀地」審議，並希望跟英國進行「建設性的」談判。