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英相提新版脫歐計畫 仍揚言準備無協議脫歐

2019-10-02 22:24經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

英國首相強森提出新版脫歐方案，但他也警告歐盟最好妥協，否則英國10月底將在無協議狀態下準時脫歐，英股應聲大跌2%，英鎊也走軟。英國未來幾天將面臨關鍵時刻，若強森無法與歐盟達成協議，恐與國會攤牌。

強森2日在保守黨年會上表示，若布魯塞爾不願讓步，英國已做好四周內在無協議狀態下脫歐的準備，而他的團隊2日就會向布魯塞爾說明計畫細節。

根據新版脫歐計畫，北愛爾蘭將與英國一起退出歐盟關稅同盟，但在農業、工業產品方面仍留在歐盟的監管範圍，且英國不會在北愛與愛爾蘭的邊界設立海關檢查。

英股富時100指數2日盤中聞訊重挫2.07%，為8月5日以來最大跌幅，幾乎所有成分股都走低。英磅對美元一度貶值0.6%。

歐盟官員表示，執委會主席容克爾2日稍後會與強森通話，且談判團隊當晚會與歐盟各國外交官員研議英國提出的新版脫歐方案。目前歐盟各國領導人並未出現接受新版脫歐方案的跡象，且愛爾蘭已表態拒絕這項計畫。

英國政局未來幾天面臨關鍵時刻，若強森未能達成協議，將遭遇與國會攤牌、司法混戰的困境，最終可能得由法官判定強森是否能兌現他的無協議脫歐威脅。

雖然強森宣稱這是一項具有建設性且合理的計畫，但要求歐盟在月底前取得共識的做法，可能進一步加劇雙方分歧，原因是如今距離10月17日歐盟峰會的時間已不多，且摩根士丹利也認為強森在10月峰會與歐盟達成協議的機率偏低。

分析師認為，除非強森能與歐盟達成協議，否則英國可能要求延後脫歐大限。英國國會已通過法案，規定若未能在10月19日前與歐盟建立共識，英國政府須要求脫歐期限再延後三個月。

英國首相強森2日在保守黨年會上提出新版脫歐方案，但也警告歐盟最好妥協，否則英國仍...
英國首相強森2日在保守黨年會上提出新版脫歐方案，但也警告歐盟最好妥協，否則英國仍準備10月底將在無協議狀態下準時脫歐。 路透
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