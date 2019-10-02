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在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

歐盟執委新主席 未上任即抱頭燒

2019-10-02 21:04台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

歐盟面臨許多改革聲浪。圖為歐洲議會現場。（photo by Creative C...
歐盟面臨許多改革聲浪。圖為歐洲議會現場。（photo by Creative Commons license CC-BY-4.0）
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歐盟執委會新當選的主席馮德萊恩即將上任前，面臨著歐洲人民要反貪腐、環保永續及提升人權的訴求，壓力不小。加上歐盟內部有歐洲議會未辦聽證會，便取消2名準執委會成員的事件，讓馮德萊恩被質疑是否遭歐洲議會排擠。

馮德萊恩將上任

根據《歐洲動態》報導，馮德萊恩於2019年7月，當選為新一任歐盟執委會主席，將於2019年11月上任取代容克。2019年的歐盟有史上最頻繁的選舉、人民上街表達訴求，希望政府採取動作對抗氣候變遷及貪腐。歐盟面臨許多民眾大聲疾呼，人民更盼望這位新領導人能帶來全新的氣象。

歐盟國家人民的核心問題，主要是希望能夠建立一個尊重、平等、獨立及環保的國度，以提升整體人民權益。而歐洲人民一直盼望的環保及永續發展也是馮德萊恩的政見之一，顯示其有將人民的訴求聽進去。

內外交迫

據《金融時報》報導，令馮德萊恩尷尬的是，於此交接之際，2位歐盟執委會準成員被取消資格，而這位準主席並未收到通知。歐盟執委會2位被提名人，羅馬尼亞的普隆柏及匈牙利的特羅參易，在沒受聽證會審判之前就被歐洲議會宣布取消資格。也讓外界質疑這位即將上任的歐盟執委會主席是否受到歐洲議會的排擠。

這2名歐洲執委會的被提名人皆因為財務因素違反利益衝突，被歐洲議會取消參選資格，匈牙利及羅馬尼亞必須再重派提名人。

這是史上第一次，有歐洲委員會提名人被歐洲議會取消資格且無舉行聽證會，歐洲議會議長薩索利則表示，將會寫一封信告知馮德萊恩詳細情況及判罰過程。

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