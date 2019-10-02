瞄準中國！美國防部新設副助理部長專責中國事務

2019-10-02 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國國防新聞周刊（Defense News）2日報導，為專注處理中國相關事務，美國國防部今年6月慎重調整組織架構，在原本三名副助理部長之外，新增一人，首位專責中國事務的副助理部長是曾任陸戰隊軍官的斯布拉吉亞（Chad Sbragia）。

國防新聞指出，美國國防部原按地理區位，設三名副助理部長，擔任非軍事議題事務專家的角色，職級比主管政策的副部長低三級。這三人中包括一人負責阿富汗、巴基斯坦及中亞事務，一人負責東南亞、印度、東協會員國、紐西蘭、澳洲事務，另一人負責日本、南韓、蒙古、中國及台灣事務。

但在六月之後，國防部新增一位負責中國事務的副助理國防部長，且略調整其他組織。按國防部的聲明，新職將是「國防部長在所有中國事務上的主要顧問」，且將是中國相關事務上統整全美各部會與國防部行動的單一中心，負責政策、策略研發、監督、主管審核、美中雙邊安全關係等。

第一位專責中國事務的副助理國防部長斯布拉吉亞，是陸戰隊軍官退役，通曉中文，曾派駐北京美國大使館，也曾任陸戰隊中國研究小組主任。2012年退役前到2018年，他擔任美國印太指揮部中國戰略焦點小組副主任。

主管亞太安全事務的國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）說，斯布拉吉亞的這項新職既是對內，也是對外；對內是在執行國防戰略時，協助各單位統整一致，對外則是制訂及維持美中軍事關係，擔任穩定美中整體關係的力量。

對於國防部專為中國增設新職，學者專家看法不一。曾任太平洋司令部司令、現任智庫「新美國安全中心」研究員的塞耶茲（Eric Sayers）認為，這種改變不錯，因為它把中國事務相關的管理工作，與其他國家的管理脫鉤。