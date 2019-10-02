內出血被指違法墮胎 摩洛哥女記者竟遭判刑

2019-10-02 17:01 世界日報 編譯中心╱綜合1日電



一名時常批評政府的摩洛哥28歲記者蕾索妮（Hajar Raissouni）遭指控「非法墮胎」，被判入獄服刑一年，她的未婚夫阿拉敏也因涉串謀犯罪都被判刑。蕾索妮否認相關指控，堅稱因內出血才就醫，並怒斥政府捏造罪名，違反人權。 路透社 分享 facebook 一名時常批評政府的摩洛哥28歲記者蕾索妮（Hajar Raissouni）遭指控「非法墮胎」，被判入獄服刑一年，她的未婚夫阿拉敏也因涉串謀犯罪都被判刑。蕾索妮否認相關指控，堅稱因內出血才就醫，並怒斥政府捏造罪名，違反人權。

人權組織批評摩洛哥當局近年藉由通姦甚至恐怖主義等罪名打壓新聞工作者，人權監察區域總監邦謝斯痛批裁決明顯不公，標誌「摩洛哥自由黑暗的一天」；外界也認為，蕾索妮是因報導摩洛哥北部里夫地區動亂涉及的人權問題，才會受到當局刁難，根本是「政治審判」。

蕾索妮任職於阿拉伯語獨立報章「Akhbar Al-Yaoum」。今年8月31日，她在摩洛哥一間診所就醫後，突然遭便衣警察拘捕。當局稱，蕾索妮經醫生檢驗出懷孕，並曾接受「晚期墮胎」，觸犯禁止婚外性行為及墮胎的法例。

蕾索妮指控政府捏造事實，強調她是因為內出血才求診，從來沒有墮胎過；該診所的婦科醫生也否認幫蕾索妮墮胎，事發時正在為她做手術清除血栓。但蕾索妮最後仍被判刑一年，其蘇丹裔未婚夫阿拉敏以及相關醫護人員都被判刑。蕾索妮的代表律師表明將會上訴。

去年，數千摩洛哥人因婚外性行為遭判刑，其中170人是因同性性行為、73人因墮胎。根據無國界記者的新聞自由指數，摩洛哥在180國中名列第135名。 一名時常批評政府的摩洛哥28歲記者蕾索妮（Hajar Raissouni）遭指控「非法墮胎」，被判入獄服刑一年，她的未婚夫阿拉敏也因涉串謀犯罪都被判刑。蕾索妮否認相關指控，堅稱因內出血才就醫，並怒斥政府捏造罪名，違反人權。 美聯社 分享 facebook