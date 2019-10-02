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才答應5日與美重啟核談 北韓隔22天再試射

2019-10-02 16:59世界日報 編譯中心／綜合2日電

北韓官員1日表示，將在5日與美國舉行工作層級核子會談；不過就在美國總統川普和北韓...
北韓官員1日表示，將在5日與美國舉行工作層級核子會談；不過就在美國總統川普和北韓領導人金正恩似乎打破僵局，準備恢復談判之際，南韓合同參謀本部表示，北韓2日早上從東岸元山附近的江原道朝海上發射一枚不明物體。 美聯社
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北韓官員1日表示，將在5日與美國舉行工作層級核子會談；不過就在美國總統川普和北韓領導人金正恩似乎打破僵局，準備恢復談判之際，南韓合同參謀本部表示，北韓2日早上從東岸元山附近的江原道朝海上發射一枚不明物體。

韓聯社報導，這是北韓時隔22天再次發射飛行器，也是今年第11次發射，南韓聯合參謀本部指出，南韓軍隊正持續監視相關的情勢發展，防止北韓後續試射的可能，並保持高度警戒狀態。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉表示，這枚飛行物落在日本島根縣外的專屬經濟區海域。

北韓官方朝中社報導，北韓副外長崔善熙1日表示，北韓和美國同意在4日進行「初步接觸」，次日舉行工作層級會談。崔善熙說：「我預期這次工作層級磋商將加速雙邊關係正面發展。」她沒有透露會談的地點。

此次會談，北韓料將由從事對美事務數十年的外交部巡迴大使金明吉領銜，美國則由國務院北韓事務特別代表畢根為首。

川普9月10日撤換對北韓態度強硬的前國家安全顧問波頓，當時就有分析指出，美國和北韓的談判應會出現進展。

波頓9月30日出席華府智庫「戰略與國際研究中心」有關北韓問題的會議時警告，北韓從未真正決定放棄核子武器。這是他卸任國家安全顧問後首次公開露面。

波頓說，他現在可以「直率地談論」金正恩所構成的「嚴重威脅」。波頓說：「北韓尚未作出放棄核武的戰略決定，似乎顯而易見。事實上，我認為真實情況正好相反。在我看來，金正恩作出的戰略決定是保有投射性核武軍力，並進一步加以研發和強化。」

波頓並抨擊北韓一再發射飛彈，而川普則稱這不違反雙方協議。

北韓官員1日表示，將在5日與美國舉行工作層級核子會談；不過就在美國總統川普和北韓...
北韓官員1日表示，將在5日與美國舉行工作層級核子會談；不過就在美國總統川普和北韓領導人金正恩似乎打破僵局，準備恢復談判之際，南韓合同參謀本部表示，北韓2日早上從東岸元山附近的江原道朝海上發射一枚不明物體。 路透社
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