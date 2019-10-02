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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

馬克宏搓合失敗 美伊難重啟對話

2019-10-02 14:08台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

美、伊衝突何時能解？9月初聯合國大會開議，各國領袖齊聚紐約。其中法國總統馬克宏曾試圖媒合美國總統川普伊朗總統魯哈尼進行對話，但最終以失敗收場。美、伊在沙烏地油田襲擊事件後持續陷入僵局，雙方卡在美國不願意撤除經濟制裁，而且對話意願也不高，讓中東各國仍繃緊神經。

談判進度有起色？

根據權威政論網《POLITICO》提到，法國官方宣稱，美國跟伊朗在馬克宏的協調下，同意了一份4點聲明的文件，文件裡雙方希望進行對話與針對核協議問題重新談判。美國方面希望伊朗可以不再製造核武，並徹底遵守協議內容，真心追求區域和平，美國才有撤銷制裁的可能。

不過《歐洲新聞網》提到，馬克宏在離開紐約前夕更改行程，到曼哈頓吃晚餐，他希望在離開紐約前「進行最後一搏」，讓川普跟魯哈尼進行對話。川普雖答應對話，仍強調絕對不會取消對伊朗的經濟制裁；魯哈尼原本也打算跟馬克宏碰面，但聽聞無法取消經濟制裁後也打消碰面念頭。

現階段難有進展

《POLITICO》也提到，馬克宏希望透過雙方簽訂協議達成雙贏，營造法國在國際上作為和平維持者的大國形象。但是魯哈尼最後不願會面也跟國內反美情緒有關，國內強硬派不希望伊朗政府與美國有任何妥協，認為川普的承諾並不可信。

自沙烏地油槽遭到攻擊後，美國一直懷疑背後的主使者為伊朗，因此雙方更陷入了談判僵局。聯合國大會是各國領袖碰面的最佳時機，但即便如此，美、伊雙方仍難有會面，甚至雙方達成某種程度妥協協議的情況下，中東區域的動盪可能還會持續一段時間。

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