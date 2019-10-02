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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

難民危機難解 每年千人魂斷地中海

2019-10-02 14:15台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

難民危機創下可怕的紀錄。根據聯合國難民署報告指出，自2014年敘利亞內戰爆發至今，每年逃往歐洲的難民都有超過千人以上魂斷地中海，難民署官員呼籲各國需要展開行動，讓營救難民的NGO船隻條停靠港口。但歐洲各國希望難民進入時，能採取篩選措施挑選難民，這便與國際許多人權團體理念衝突。

難民危機仍在

根據《半島電視台》報導，難民危機至今已6年，不過現在難民的來源從敘利亞轉換成內戰已久的利比亞，但是歐洲各國難民限制多，且如希臘等沿海國家難民營人數早已爆滿，難以收容更多難民。聯合國難民署官員希望各國能夠有更進一步的行動收容更多難民。

許多利比亞難民逃往歐洲時，甚至寧願飄在海上也不願利比亞海巡隊拯救，海巡隊拋繩到難民船時，他們還將繩子扔到海中，因為被海巡隊獲救後便需要強制遣返回利比亞，因此許多難民船還是要賭一把，也不願回到戰亂叢生的祖國，這也造成連續6年都超過千人死於地中海的統計數字。

原本最靠近利比亞的馬爾他、義大利兩國都不願意再接受難民，義大利副總理薩爾維尼甚至揚言難民上岸通通逮捕、遣返，但後來在歐盟各國施壓下，他們才接受一部分的難民。也因為情況的嚴重，義大利、馬爾他、德國、希臘決定設立難民快速接收機制，希望能建立挑選、收容難民的系統。

難以收拾的爛攤子

《歐洲新聞網》提到，雖然聯合國報告中顯示，試圖跨越地中海的難民數量從1百萬到約8萬人，數量有大幅下降，但是難民的收容、持續不斷的利比亞內戰都是後續要面對的問題，因此聯合國仍呼籲歐洲各國能有更好的方法解決難民問題。

但在各國民意反彈、非洲內戰不斷的情況下，難民問題只會繼續困擾歐洲，以及收容難民的土耳其、黎巴嫩等國家。

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難民利比亞義大利
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