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最終版！英相強生「四年雙邊界」脫歐計畫曝光

2019-10-02 10:48聯合報 記者田思怡╱即時報導

英國首相強生2日將公布他的脫歐計畫，英國電訊報獨家取得這項「四年雙邊界」脫歐計畫內容，根據計畫，在英國脫歐的過渡期於2020年終止後，北愛爾蘭將與歐盟維持四年的特殊關係，意味北愛至少在2025年之前大體留在歐盟單一市場內，但將與英國一起離開歐盟關稅聯盟，四年後，北愛議會可以選擇未來是否繼續遵守歐盟的法規，或遵守英國的法規。

強生2日將在保守黨大會上公布這項計畫，並將表示這是他向歐盟提出的最後脫歐計畫，歐盟若不以此為基礎進行協商，英國不會再協商，他將如期在10月31日無協議脫歐。

根據這項計畫，有必要接受為期四年的「雙邊界」，亦即在愛爾蘭海上有一條英國與北愛爾蘭之間的法規管理邊界，另一條邊界是在北愛和愛爾蘭之間設置海關檢查。

但海關檢查不會設在北愛與愛爾蘭的邊界上。強生接受BBC訪問時表示，「必須建立一項制度，在邊界以外進行海關檢查。我們認為檢查會降到最低程度，而且是非侵入性，不必建設新的基礎設施。」

這項計畫可能遭到愛爾蘭的強烈反對，愛爾蘭一向反對在其與北愛之間進行海關檢查，歐盟其他國家也會認為強生的計畫可能違反愛爾蘭與北愛簽訂的和平協議「貝爾法斯特協議」及歐洲單一市場的完整性。

強生將在2日的演說中表示，這項提案是「公平合理的妥協」。

英國衛報報導，北愛民主統一黨領袖佛斯特（Arlene Foster）已同意這項計畫，但愛爾蘭外長柯文尼（Simon Coveney）表示，這項計畫未提供與歐盟達成協議的基礎。

強生的計畫意在取代前首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議中的「愛爾蘭邊界保障措施」（backstop），根據這項措施，為了避免北愛與愛爾蘭之間出現硬邊界，在英國脫歐後，北愛繼續留在歐盟關稅聯盟，直到英國與歐盟達成新的貿易協議為止。

英國國會內的強硬脫歐派和北愛民主統一黨反對這項措施，認為這將無限期將英國留在歐盟關稅聯盟內。

彭博資訊報導，歐盟的大國德國和法國已討論對英國做出重大讓步，亦即為「邊界保障措施」設定時間限制，但前提是英國必須先提出可行的脫歐計畫。

英國首相強生2日將在保守黨大會上公布他的脫歐計畫。圖為強生1日為演說做準備。路透
英國首相強生2日將在保守黨大會上公布他的脫歐計畫。圖為強生1日為演說做準備。路透
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