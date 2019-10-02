南韓破33年懸案 真凶認殺14人

2019-10-02 00:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



南韓警方一九九三年針對華城連環殺人案進行搜索。這件當年引發矚目的懸案，最近宣告偵破。 （美聯社） 分享 facebook

南韓韓聯社一日報導，南韓卅三年來的懸案「華城連環殺人案」宣告破案，先前被懷疑是凶手、正在服刑的李春在，已經認罪，承認犯下十四宗罪行，其中九件是華城連環殺人案，另外還有五件犯行，全都是先性侵後殺人。

華城連環殺人案從一九八六年九月十五日到一九九一年四月三日，發生在南韓京畿道華城郡（現華城市）附近區域，共有九名女子受害，年齡從十三歲到七十一歲。凶手都是隨機綁架被害人性侵，最後勒斃。

此案當時在南韓引起各方矚目，檢警動員兩百零五萬人次的警察和軍人，調查兩萬一千兩百八十個嫌犯，鑑定了五百七十組ＤＮＡ樣本、一百八十根毛髮、超過四萬枚指紋，卻一無所獲。全案在二○○六年四月二日因為超過法律追訴期而終止偵查。不過，由於案情重大，調查人員仍保留相關跡證。

今年九月十九日，警方召開記者會宣布案情取得重大進展，京畿道警官潘岐洙在記者會上表示，利用較先進的鑑識技術，在華城連環殺人案第五、第七及第九件受害者採集到的樣本發現嫌犯Ａ的ＤＮＡ，這名嫌犯因一九九四年性侵殺害廿歲的小姨子，被判無期徒刑，目前在釜山監獄服刑。媒體報導，嫌犯Ａ就是現年五十六歲的李春在。

韓聯社報導，警方鎖定李某涉有重嫌後，九次到釜山監獄對他進行訊問。嫌犯一開始否認犯案，上周才坦承犯行，逐漸交代犯罪過程。

根據李某的自白，他至少犯下十四宗性侵殺人案，其中九件為華城命案，另外五件中，三件是華城命案前後發生在同一地區的案件，另外兩件是李某遷居到清州市後發生的案件。

警方已針對李某的自白進行調查。不過，由於相關案件已超過追訴期，即使最後確認李某犯案，也已無法對他進行刑事追訴。