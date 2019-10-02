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美朝重啟談判 波頓先潑冷水

2019-10-02 00:07聯合報 國際中心／綜合報導

美國前國安顧問波頓警告，北韓從未真正決定放棄核子武器。圖／聯合報系資料照片
美國前國安顧問波頓警告，北韓從未真正決定放棄核子武器。圖／聯合報系資料照片
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北韓官員一日表示，將在五日與美國舉行工作層級核子會談。今年二月美國總統川普和北韓領導人金正恩的越南河內高峰會不歡而散，如今的新發展顯示雙方似已打破僵局，開始恢復談判。

北韓官方朝中社報導，北韓副外長崔善熙表示，北韓和美國同意在四日進行「初步接觸」，次日舉行工作層級會談。

崔善熙說：「我預期這次工作層級磋商將加速雙邊關係正面發展。」她沒有透露會談的地點。

此次會談，北韓料將由從事對美事務數十年的外交部巡迴大使金明吉領銜，美國則由國務院北韓事務特別代表畢根為首。

川普九月十日撤換對北韓態度強硬的前國家安全顧問波頓，當時就有分析指出美國和北韓的談判應會出現進展。

波頓九月卅日出席華府智庫「戰略與國際研究中心」有關北韓問題的會議時警告，北韓從未真正決定放棄核子武器。這是他卸任國家安全顧問後首次公開露面。

波頓說，他現在可以「直率地談論」北韓領導人金正恩所構成的「嚴重威脅」。

波頓說：「北韓尚未作出放棄核武的戰略決定，似乎顯而易見。事實上，我認為，真實情況正好相反。在我看來，金正恩作出的戰略決定是保有投射性核武軍力，並進一步加以研發和強化。」

波頓並抨擊北韓一再發射飛彈，而川普則稱這不違反雙方協議。

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