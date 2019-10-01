33年懸案偵破！南韓華城連環性侵殺人案兇手認罪

2019-10-01 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



韓聯社1日報導，南韓33年來的懸案「華城連環殺人案」，先前被懷疑是兇手、正在服刑的李春在，已經認罪，承認犯下14起罪行，其中9件是華城連環殺人案，另外還有5件犯行，全都是先性侵後殺人。

華城連環殺人案是發生在南韓的連續姦殺案，發生於1986年9月15日到1991年4月3日，京畿道華城郡（現華城市）附近村莊，共有10名女子受害，僅1人倖存。行兇過程幾乎都是先綁架，再強姦，最後勒斃。此案件在當時的南韓引起轟動，雖然動員了205萬人次的警察和軍人，調查了21280個嫌犯，鑑定570組的DNA、180根毛髮、40116枚指紋，卻一無所獲，全案在2006年4月2日因為超過法律追訴期而終止偵查。

直到今年9月19日，警方召開記者會宣布此案案情取得重大進展，京畿道南部地方警察廳第二部長潘岐洙在記者會上表示，嫌犯A的DNA出現在華城連環殺人案第5、第7及9起案件；這名嫌犯因1994年姦殺20歲的妻妹，被判無期徒刑，目前在釜山監獄服刑；警方對嫌犯進行初審時，他全面否認犯案。媒體報導，嫌犯A就是李春在。