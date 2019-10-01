北韓：本周將與美國就核武問題舉行工作級別會談

2019-10-01 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



北韓中央通訊社報導，美國與北韓政府已同意5日就核武問題舉行工作級別會談，並同意在4日進行初步協商，以化解兩國僵局。

北韓外交部副部長崔善姬表示，北韓代表已做好參加會談的準備，並盼能改善兩國關係。朝中社並未提及兩國將在何處舉行會談。