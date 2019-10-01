北愛邊界無共識 強生要愛爾蘭說不

2019-10-01 19:49 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



英相強生宣稱北愛將設立實體海關邊界，愛爾蘭政府則馬上跳出反對，讓北愛問題持續無解。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 英國脫歐談判因北愛邊界喬不攏成為一大阻礙，英首相強生表示一定要有邊境檢查，但愛爾蘭政府打臉說不。北愛自1998年起便為英國與愛爾蘭共同治理，英國脫歐後如何處理北愛與愛爾蘭之間邊界成為癥結點。強生1日語出驚人表示英國脫歐後，邊界勢必將有海關檢查，但此話一出旋遭愛爾蘭打臉，要脫歐恐不如強生算盤中容易。

北愛不是英國說了算

北愛爾蘭1960年代起因為境內英國派與愛爾蘭派互不相讓，甚至演變為長達近40年的內部暴力衝突。但在愛爾蘭與英國政府雙方斡旋下，於1998年簽署《貝爾法斯特協議》，同意北愛歸英國治理，但政府須由英國派與愛爾蘭派共組聯合政府，且與愛爾蘭不設實體邊界。若英國此刻脫歐且執意設立邊界，將違反《貝爾法斯特協議》，更可能使北愛再度陷入動盪。

根據《英國廣播公司》報導，英國首相強生1日接受《英廣》訪問時卻脫口而出，掀起國內政局波瀾。他向《英廣》表示，一個「主權獨立的國家必須要有統一的海關邊界」，挑起了北愛的敏感神經。但他拒絕提供更多細節，一名官員則向《英廣》表示，政府會在未來數日內公布更多細節。

愛爾蘭堅決反對邊界

《路透社》指出，儘管強生如是說，愛爾蘭方面卻絲毫沒有要附和的意思。愛爾蘭外交部長柯文尼在耳聞強生一席話後，立馬跳出來表示，愛爾蘭並不同意強生的提議，顯見強生在規劃時，並沒有得到愛爾蘭背書。

儘管強生誓言無論有無協議，都要在脫歐大限10月31日到來之時讓英國脫歐，但目前為止都看不出強生要如何兌現他的承諾。英國國會先前已通過法案，要求強生若在19日之前無法與歐盟達成共識，就必須申請延長，而強生此刻無法與愛爾蘭達成共識，離達成脫歐協議更是遙遙無期。

【更多精采內容，詳見 】