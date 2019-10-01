兩盤義大利麵加魚要一萬五？日遊客在羅馬被騙很大！

2019-10-01 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



兩名日籍遊客在羅馬一間餐廳吃一餐，帳單總額高達429.8歐元（約新台幣1萬4500元）。路透 分享 facebook 兩名日籍遊客在羅馬一間餐廳點了兩盤義大利麵、一份魚、兩杯水，結帳時發現這餐竟然要349.8歐元，除此之外還被要求80歐元服務費，帳單總額高達429.8歐元（約新台幣1萬4500元）。

這間餐廳位於羅馬聖天使城堡附近，名為Antico Caffè di Marte。

綜合外媒報導，日籍遊客將帳單張貼在TripAdvisor上後，引來大量網友關注。TripAdvisor甚至因此在該餐廳頁面上公告，「由於最近發生的事件引起媒體注意，導致大量湧入與第一手體驗不相關的評論，因此我們已暫時停止發布此清單的新評論。 如果您有這家物業的第一手體驗，請於近期內再次返回查看，我們很期待可以收到您的評論！」

不過仔細一看，這間餐廳在TripAdvisor上很多負面評價，不少遊客留下該餐廳「很糟糕」、「詐騙」、「剝削」、「不誠實」等意見。

據報導，不愉快經驗可能是菜單中的魚餐點所造成。菜單所列價格為6.5歐元，但這其實是每100公克而非一份的價錢。

該餐廳同時反擊日籍旅客指控，向義大利報紙晚郵報（Corriere de la Sera）表示，「菜單寫得很清楚，他們（日籍旅客）付這個價錢是因為他們不只點了義大利麵，還點了新鮮的魚，而且是旅客在櫃檯自己挑選的魚」。

義大利警察也開始追查那些不斷發生超收費用、誤導民眾的餐廳，包括一家向遊客收取970歐元一餐的威尼斯餐廳，及羅馬一間兩個漢堡三杯咖啡要價70歐元的餐廳。

義大利公眾及旅客貿易部部長皮卡（Claudio Pica）表示，「這起事件嚴重影響羅馬餐廳的形象。我們要求羅馬警察及觀光警察介入調查，讓違法的餐廳付出高額的罰款或面臨刑事責任」。