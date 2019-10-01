影／俄正妹下海游泳 被好奇的抹香鯨寶寶追著不放

2019-10-01 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



俄羅斯Instagram網紅娜塔莉·卡普申科（Natalie Karpushenko），今年5月12日與賞鯨愛好組織「Whale Watching Russia」在印度洋某處賞鯨時，幸運與一隻小抹香鯨來了一場近距離接觸。

這場人鯨奇遇影片中可見，體型龐大的抹香鯨寶寶似乎對卡普申科很感興趣，就算卡普申科頻頻退後保持距離，這隻好奇寶寶也還是不斷游向她。一人一鯨就著樣拉鋸了10幾秒，小抹香鯨似乎才放棄追逐卡普申科。

整個過程都被同行的攝影師邁克·科羅斯泰列夫（Mike Korostelev）拍下，他說，這是會發生但不常見的偶遇，「我們當下反應都是，這瞬間太無價了。我們都非常興奮和開心，因為這一刻我們已經等好幾個月了。」