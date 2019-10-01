親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／俄正妹下海游泳 被好奇的抹香鯨寶寶追著不放

2019-10-01 14:37聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

俄羅斯Instagram網紅娜塔莉·卡普申科（Natalie Karpushenko），今年5月12日與賞鯨愛好組織「Whale Watching Russia」在印度洋某處賞鯨時，幸運與一隻小抹香鯨來了一場近距離接觸。

這場人鯨奇遇影片中可見，體型龐大的抹香鯨寶寶似乎對卡普申科很感興趣，就算卡普申科頻頻退後保持距離，這隻好奇寶寶也還是不斷游向她。一人一鯨就著樣拉鋸了10幾秒，小抹香鯨似乎才放棄追逐卡普申科。

整個過程都被同行的攝影師邁克·科羅斯泰列夫（Mike Korostelev）拍下，他說，這是會發生但不常見的偶遇，「我們當下反應都是，這瞬間太無價了。我們都非常興奮和開心，因為這一刻我們已經等好幾個月了。」

卡普申科隨後在自己的IG上分享這段影片，同時分享與鯨魚共游的注意事項：一、就算鯨魚想碰你，你也不應該碰鯨魚。最好是避免這種情況發生，像我在影片中這樣做；二、不要游向鯨魚，你可以跟牠朝同方向游動，或是停在原處等牠游過；三、盡量保持冷靜，緩慢的移動，不要用蛙鞋拍打水面，不要慌張。當鯨魚處在放鬆狀態，你可以模仿牠們的動作，牠們喜歡你這樣做。

俄羅斯IG網紅今年5月在印度洋，與一隻好奇心報表的小抹香鯨，來了一場近距離接觸，...
俄羅斯IG網紅今年5月在印度洋，與一隻好奇心報表的小抹香鯨，來了一場近距離接觸，過程全被同行攝影師給拍攝下來。路透/Newsflare
分享
俄羅斯Instagram網紅卡普申科，IG上擁有3萬7千多名粉絲。Instagr...
俄羅斯Instagram網紅卡普申科，IG上擁有3萬7千多名粉絲。Instagram/@nataliekarpushenko
分享

抹香鯨
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

網購禮服附贈三大包「石頭」？ 經確認價值超過1600萬

2019-10-01 14:30

睡前手機放枕邊充電 14歲少女被活活炸死

2019-10-01 13:18

格陵蘭木乃伊完美保存 嬰屍揭露因紐特人活埋習俗

2019-10-01 13:07

烏克蘭24歲男疑為逃兵役 娶81歲殘疾表姊

2019-10-01 10:05

熱門文章

悲傷終點線！長跑選手正跑完50K 遭閃電擊中身亡

2019-10-01 08:41

日本是單身族天堂？自由體面過完一生似乎不難

2019-09-30 18:48

大陸閱兵展示東風41 讓美國坐立難安

2019-10-01 12:03

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 09:15

2180億千元鈔今變廢紙！ 黑錢大戶狂洗錢「半買半相送」

2019-10-01 09:00

Forever 21為何破產？難甩廉價貨印象 太迷戀大店面

2019-09-30 17:43

影／章魚隨夢境變色 飼主解讀：夢到螃蟹吃到飽

2019-09-30 17:12

全球動盪 日圓、黃金升勢大

2019-09-30 23:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top