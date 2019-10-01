華裔導游被控中國特工 美國飯店成情報交換地點

2019-10-01 14:07 德國之聲 德國之聲



聯邦檢察官在周一上午的新聞发布會上說，彭學華（音譯，又名愛德華·彭）周五在加利福尼亞州海沃德的舊金山郊區被捕。 同一天美國地方法官開庭拒絕給予保釋。

檢察官安德森（David Anderson）說：「本案所指控的行為是古老的間諜和現代技術的結合。 」他說，本案雙方是透過秘密地點傳遞訊息，而不需要直接會面以保持行動的機密性。

56歲的彭學華因利用在加州的紐瓦克（Newark）、奧克蘭（Oakland）及喬治亞州哥倫布 (Columbus) 等地的秘密地點來傳遞情報、付款給線人以及將帶有美國國家機密訊息的記憶卡攜帶到北京，而遭起訴。

起訴書中表示，彭學華在2015年到2018年間，多次在收到中國官員的指令後，透過秘密線人取得機密情報，並將這些情報回傳給中國官員。 彭學華原是位於舊金山「美國旅游與旅行」(U.S. Tour and Travel) 公司的老板，而他被指控付款1萬至2萬美元給線人，要求他們保存記憶卡中的美國機密情報。

在犯案期間，彭學華會訂好飯店房間，並將鑰匙留在前台。 當線人抵達時，便會用該鑰匙進入房間，並將裝有機密情報的記憶卡置於房內，並把裝有現金的信封帶走。 彭學華在拿到記憶卡後，便會親自回到北京，將情報數據轉交給中國政府官員。

路透社報導，美國聯邦調查局一名情報人員在2015年3月開始監視彭學華的一舉一動。 聯邦調查局情報員佛卡斯 (Spiro Fokas) 表示，彭學華熟知間諜的基本作案技巧，並知道自己是在替中國的情報單位執行任務。 起訴書還說，中國的情報單位掌控彭學華公司的一切，並隨時打算在彭學華不配合的情況下，斬斷他公司的一切。

彭學華如果被起訴的話，將面臨最高10年的刑期，及25萬美元的罰金。 他將在10月2日重新出庭受審。

楊威廉/羅法 (路透社等)

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