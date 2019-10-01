親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

華裔導游被控中國特工 美國飯店成情報交換地點

2019-10-01 14:07德國之聲 德國之聲

聯邦檢察官在周一上午的新聞发布會上說，彭學華（音譯，又名愛德華·彭）周五在加利福尼亞州海沃德的舊金山郊區被捕。 同一天美國地方法官開庭拒絕給予保釋。

檢察官安德森（David Anderson）說：「本案所指控的行為是古老的間諜和現代技術的結合。 」他說，本案雙方是透過秘密地點傳遞訊息，而不需要直接會面以保持行動的機密性。

56歲的彭學華因利用在加州的紐瓦克（Newark）、奧克蘭（Oakland）及喬治亞州哥倫布 (Columbus) 等地的秘密地點來傳遞情報、付款給線人以及將帶有美國國家機密訊息的記憶卡攜帶到北京，而遭起訴。

起訴書中表示，彭學華在2015年到2018年間，多次在收到中國官員的指令後，透過秘密線人取得機密情報，並將這些情報回傳給中國官員。 彭學華原是位於舊金山「美國旅游與旅行」(U.S. Tour and Travel) 公司的老板，而他被指控付款1萬至2萬美元給線人，要求他們保存記憶卡中的美國機密情報。

在犯案期間，彭學華會訂好飯店房間，並將鑰匙留在前台。 當線人抵達時，便會用該鑰匙進入房間，並將裝有機密情報的記憶卡置於房內，並把裝有現金的信封帶走。 彭學華在拿到記憶卡後，便會親自回到北京，將情報數據轉交給中國政府官員。

路透社報導，美國聯邦調查局一名情報人員在2015年3月開始監視彭學華的一舉一動。 聯邦調查局情報員佛卡斯 (Spiro Fokas) 表示，彭學華熟知間諜的基本作案技巧，並知道自己是在替中國的情報單位執行任務。 起訴書還說，中國的情報單位掌控彭學華公司的一切，並隨時打算在彭學華不配合的情況下，斬斷他公司的一切。

彭學華如果被起訴的話，將面臨最高10年的刑期，及25萬美元的罰金。 他將在10月2日重新出庭受審。

楊威廉/羅法 (路透社等)

本文章由德國之聲授權提供】

【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

索馬利亞二連炸！青年黨突襲美軍基地、義軍事顧問團

2019-10-01 12:58

沙國王儲：若與伊朗開戰 油價變天價

2019-10-01 13:17

大陸閱兵展示東風41 讓美國坐立難安

2019-10-01 12:03

孟晚舟律師團羅列紀錄 試圖證明加拿大侵犯權利

2019-10-01 11:42

強生想在北愛邊界設海關區？ 秘密計畫曝光首相府不承認

2019-10-01 11:07

北京歡慶國誕 香港醞釀抗議

2019-10-01 10:11

強生恐被女王開除？ 議員：若拒延後脫歐可要求女王開鍘

2019-10-01 08:24

不滿中共宣傳報刊進國會 美眾議員要求調查

2019-10-01 07:47

前國安顧問波頓：北韓無意棄核

2019-09-30 23:32

赤道畿內亞副總統貪腐惡名昭彰 瑞士扣押25部名車全數拍賣

2019-09-30 23:04

否認下令殺哈紹吉 王儲：你無法想像我們的痛

2019-09-30 20:02

非軍事區打造經濟特區 文在寅：開啟互利共贏

2019-09-30 19:44

回應檢察改革呼聲 文在寅促提交計畫

2019-09-30 18:38

國際金流奪資源 教會組織籲補漏洞

2019-09-30 18:34

波赫總統反穆斯林 鄰國見機企圖染指

2019-09-30 18:33

奧地利大選 庫爾茨重返執政可能與綠黨合組政府

2019-09-30 17:56

蘇丹召見埃及大使 抗議學生遭埃及拘留

2019-09-30 15:00

為何美國空軍中東指揮中心上周祕密移出中東24小時？

2019-09-30 13:46

英首相強生又被爆料 20年前摸女記者大腿

2019-09-30 13:24

惡戰疑雲：葉門胡塞軍宣稱「攻入沙烏地本土」擄獲2,000戰俘

2019-09-30 12:59

莫斯科2萬人示威 要求釋放今夏被捕人士

2019-09-30 12:52

英相未達脫歐協議也不辭職 工黨不急逼宮

2019-09-30 12:51

奧地利大選 33歲前總理面臨籌組聯合政府

2019-09-30 12:49

南韓鐵腕治霾 老舊車限制上路火力發電站暫停

2019-09-30 12:42

實施管制之後 日本批准銷往南韓第一批氟聚酰亞胺

2019-09-30 12:19

赤道幾內亞總統兒超跑遭拍賣 逾7億所得助赤貧

2019-09-30 11:34

英本周提新脫歐協議

2019-09-30 00:54
看更多

熱門文章

悲傷終點線！長跑選手正跑完50K 遭閃電擊中身亡

2019-10-01 08:41

日本是單身族天堂？自由體面過完一生似乎不難

2019-09-30 18:48

大陸閱兵展示東風41 讓美國坐立難安

2019-10-01 12:03

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 09:15

2180億千元鈔今變廢紙！ 黑錢大戶狂洗錢「半買半相送」

2019-10-01 09:00

Forever 21為何破產？難甩廉價貨印象 太迷戀大店面

2019-09-30 17:43

影／章魚隨夢境變色 飼主解讀：夢到螃蟹吃到飽

2019-09-30 17:12

全球動盪 日圓、黃金升勢大

2019-09-30 23:59

中共外交部：川普極限施壓 將引發金融動盪

2019-09-30 17:28

睡前手機放枕邊充電 14歲少女被活活炸死

2019-10-01 13:18

外籍遊客人數激增 但泰國觀光產業卻因為它傷很大

2019-09-30 17:48

夫妻花36萬在Airbnb租別墅 到了才發現根本不存在！

2019-10-01 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top