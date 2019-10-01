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強生想在北愛邊界設海關區？ 秘密計畫曝光首相府不承認

2019-10-01 11:07聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

英國衛報報導，一份非正式文件揭露英國首相強生解決北愛爾蘭邊界問題的秘密計畫。該文件指出強生想在愛爾蘭及北愛爾蘭邊界設置5-10英里的海關檢查區，並在貨車上安裝即時追蹤器。

一份由強生團隊呈交給歐盟的非正式文件顯示，強生欲在愛爾蘭與北愛邊界設置海關區，這與強生之前承諾不設置硬邊界相違背。

見過這份非常保密提案的愛爾蘭國家廣播電視公司（RTE）指出，海關檢查區將設置在邊界北方及南方5至10英里處（約8至16公里），處理進口及出口貨物。

貿易商可選擇在海關呈交相關文件，這與單一市場出現前存在的機制相似；或是選擇透過線上過境系統電子追蹤貨物。

據報導，在兩國邊界5至10英里處設置永久海關檢查區和即時貨物追蹤的計畫，不太可能被愛爾蘭政府接受。

不過，唐寧街首相府發言人表示，「我們提出的建議不涉及在邊境控制或檢查，這是絕對的承諾」。

英國政府消息人士表示，該提案是誤傳。實際的非正式提案討論的是在貨物的起源或終點進行海關檢查。同時，在少數貨物需要被檢查的案件中，海關人員將親自到指定地方、工廠或製造地址進行檢查。

愛爾蘭副總理柯伏尼（Simon Coveney）拒絕該提案，並稱之為不切實際的。他也要求英國提出一個「認真的提案」。

非正式文件揭露英國首相強欲在愛爾蘭及北愛爾蘭邊界設置海關區。美聯社
非正式文件揭露英國首相強欲在愛爾蘭及北愛爾蘭邊界設置海關區。美聯社
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