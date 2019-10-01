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北京歡慶國誕 香港醞釀抗議

2019-10-01 10:11德國之聲 德國之聲

10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會將在北京天安門廣場隆重舉行。圖...
10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會將在北京天安門廣場隆重舉行。圖為兒童演唱者正在準備中。中新社
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北京時間10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場舉行。根據央視報導，閱兵式，受閱部隊在長安街列陣，接受習近平的檢閱。分列式依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。這次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160余架、裝備580台（套），是近幾次閱兵中規模最大的一次。

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同時，香港也將在金紫荊廣場和灣仔展會舉行國慶升旗儀式與國慶酒會。灣仔會展已經提前一天進行封路。香港民政事務局表示，基於公共交通安排與市民安全的考慮，升旗典禮將不會設立公眾觀禮區。

然而，香港特首林鄭月娥不會出席在香港舉行的國慶活動，而是率團前往北京參加慶祝活動，並在當天傍晚經深圳回港。她離港期間，由政務司長張建宗署理行政長官職務。

在外交部例行記者會上，有記者詢問外交部發言人耿爽這個安排的原因，耿爽先是反問道: 「我理解，你提出的不應該算是一個外交問題吧？」然後便開始稱頌中華人民共和國70周年華誕的歡喜，而未正面回答問題。

香港多區抗議蓄勢待發

儘管經歷了周末與周一的大規模抓捕，香港抗議群眾仍然在十一這天規劃了抗議活動。

午後，香港多區預計都有抗議活動。十一國殤遊行將會從銅鑼灣東角道集合，起步往中環。香港電台報導，民陣原打算以組織名義發起國慶日在維園集會，遭到警方反對，上訴亦被駁回。民陣副召集人陳皓桓等4人以個人名義承接游行路線。報導指，警方收到情報指國慶日這天的情況將會十分危險，網上有人呼籲殺警、假扮警員殺人、在公共場所放火、甚至有人招募有自殺傾向的人作死士。

此外，十一國殤六區集會將會在深水埗楓樹街球場、灣仔修頓球場、荃灣沙嘴道球場、沙田車公廟、屯門政府合署、黃大仙的黃大仙廣場登場。除了沙田的游行提早在11點半舉行之外，其他都表定在下午一點開始。港鐵也宣布。從上午11點開始，列車也將不停靠臨近這些集會地點的港鐵站。

港鐵宣布，金鐘、灣仔站、太子站全天停駛。港鐵稱，此乃因應有公眾活動，與政府部門商討後做下的決定。港鐵稱將安排免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站。機場鐵路從下午開始也將只往來香港站至機場站。港鐵稱基於安全考慮，其他車站或其部份出入口可能隨時關閉。

此外，根據《香港01》，將近30個購物大型商場宣布在10月1日暫停營業，當中以新鴻基地產旗下商場以及港鐵商場為主。令傳聞SOGO銅鑼灣店及尖沙咀店也會全日關閉。

羅法/夏立民 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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