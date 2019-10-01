強生恐被女王開除？ 議員：若拒延後脫歐可要求女王開鍘

2019-10-01 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國首相強生若拒絕延後脫歐，英國女王伊麗莎白二世有可能將他開除。

根據英國議員葛里夫（Dominic Grieve），強生若拒絕配合法律尋求延後脫歐，英國女王可能解雇他。

日前強生才被控1999年在某私人餐會上摸女記者大腿，當時他為旁觀者雜誌編輯。此傳聞爆出後引發眾人憤怒，甚至威脅模糊保守黨大會焦點。