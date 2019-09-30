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前國安顧問波頓：北韓無意棄核

2019-09-30 23:32聯合報 記者張加╱即時報導

離任不到一個月的白宮前國安顧問波頓（John Bolton）30日指出，北韓永遠不會自願放棄核武，且北韓試射短程彈道飛彈仍具威脅；波頓並說，美國不該退出全球參與，美方涉入亞洲、全球事務的程度應該更高，而非減少。

美國總統川普9月初以極度不同意波頓的建議為由，要求波頓離職，之後宣布由歐布萊恩（Robert O’Brien）接任國安顧問。

波頓30日出席華府智庫「戰略暨國際安全中心」（CSIS）一場談論美國與南韓關係的論壇，波頓未提川普，強調分享個人觀察；波頓談論北韓問題時，再度提及「利比亞模式」，還提到軍事行動仍為選項。

波頓也表示，美國與南韓暫停舉行某些人所說的「戰爭遊戲」，可能削弱嚇阻；此外，他認為，政府不夠重視日本、南韓之間的緊張局勢是一大錯誤，此事急須美方關注。

對於北韓近幾個月多次試射短程彈道飛彈，川普曾說「沒問題」，對美無威脅；針對與北韓的核談判，川普也曾表態，不急求協議。

但波頓30日直說，當美國說「我們不急」進行談判時，等於向北韓或伊朗說，「你有更多時間計畫、測試、發展」；波頓還說，對於北韓近幾個月試射短程彈道飛彈，美國沒道理認為不具威脅。

波頓指出，北韓暫時不核試或試射遠程彈道飛彈，很可能是基於北韓的判斷，他們已經完成測試，這應該是令人擔心的跡象。

波頓表示，他認為北韓並未做出放棄核武的戰略決定，北韓領導人金正恩會盡一切努力維持核能力，並且進一步發展並增強能力；金正恩可能會為了讓國際鬆綁一些對他的制裁，而做出部分讓步，但在當今情勢下，他永遠不會自願放棄核武。

此外，波頓說，現在不是美國脫離或退出參與全球的時候，現在是美國涉入並領導關於朝鮮半島、亞洲、全球事務的時候，「更多，而非更少」。

美國前國安顧問波頓30日在華府智庫談北韓、日韓關係等議題。華盛頓記者張加／攝影
美國前國安顧問波頓30日在華府智庫談北韓、日韓關係等議題。華盛頓記者張加／攝影
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北韓彈道飛彈川普

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