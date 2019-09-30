親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

米塔襲台 台鐵八堵花蓮、基隆新竹區間車晚上停駛

國際金流奪資源 教會組織籲補漏洞

2019-09-30 18:34台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

西方國家政府應思考，現有金融制度是否縱容不公不義的行為繼續出現。(Photo b...
西方國家政府應思考，現有金融制度是否縱容不公不義的行為繼續出現。(Photo by The White House on Flicker under Creative Commons license)
分享
國際不合理金融制度，每年剝奪窮國超過4,000億美元。基督教救濟組織日前發表報告指出，目前現有的金融制度存在漏洞，造成個人或企業加以利用，無形中剝奪急需資源開發的國家的受助機會。因此，聯合國與各國領袖應設法彌補漏洞。

窮國備受剝奪

據《今日基督徒報》報導，基督教救助協會（Christian Aid）在最新報告中指出，全球各地非法取得、轉移或使用的金錢，以及鑽制度漏洞等方式，1年下來剝奪掉窮國高達4,160億美元的收入。

按照現有定義，非法現金流包括洗錢或透過毒品交易、逃稅與貪污等方式取得的金錢。該組織顧問高賀倫表示，這筆流失的收入可用在幫助窮國達到永續開發目標的2.5兆美元的一部分。

他表示，「這些錢可幫助政府提供亟需的服務，例如醫療、教育、住宅與適應氣候計畫等，但這些非法金流傷害人民的人權並阻礙他們獲得活出尊嚴的機會，簡單來說，有錢人在吸乾窮人的血。」

金流已遭濫用

知名的印度賈瓦哈拉爾・尼赫魯大學經濟學教授戈許則表示，政府容許企業或有錢人透過法律漏洞與避稅方式，合法未盡到應有的繳稅責任。她表示，「政府常告訴人民無力負擔必要支出，因為預算赤字會造成財務危機，但這種說法是一種誤導，因為政府資源受限是自己容許逃稅行為造成。」

據《Independent Catholic News》報導，基督教救助協會指出，政府應擴大對非法金流的定義並以權利的角度重新加以定義，因為重點不是在金錢流動是否合法而是是否已遭濫用、帶來傷害或限制政府實踐人權責任的能力。

這次報告也指出，目前金流的漏洞已為迦納與尚比亞等窮國以及阿富汗與俄羅斯等新興國家帶來衝擊。例如稍早尼泊爾出售當地最大的電信業者一案，由於濫用稅負制度，引發外界對3.44億美元資本利得產生質疑。

對此，高賀倫指出，「這些結果顯出經濟的崩壞以及凸顯非法金流引起的失血應立即停止的重要性。因此，我們呼籲聯合國與各國政府要下定決心消除這種流動。」

【更多精采內容，詳見

聯合國人權
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

回應檢察改革呼聲 文在寅促提交計畫

2019-09-30 18:38

波赫總統反穆斯林 鄰國見機企圖染指

2019-09-30 18:33

奧地利大選 庫爾茨重返執政可能與綠黨合組政府

2019-09-30 17:56

蘇丹召見埃及大使 抗議學生遭埃及拘留

2019-09-30 15:00

為何美國空軍中東指揮中心上周祕密移出中東24小時？

2019-09-30 13:46

英首相強生又被爆料 20年前摸女記者大腿

2019-09-30 13:24

惡戰疑雲：葉門胡塞軍宣稱「攻入沙烏地本土」擄獲2,000戰俘

2019-09-30 12:59

莫斯科2萬人示威 要求釋放今夏被捕人士

2019-09-30 12:52

英相未達脫歐協議也不辭職 工黨不急逼宮

2019-09-30 12:51

奧地利大選 33歲前總理面臨籌組聯合政府

2019-09-30 12:49

南韓鐵腕治霾 老舊車限制上路火力發電站暫停

2019-09-30 12:42

實施管制之後 日本批准銷往南韓第一批氟聚酰亞胺

2019-09-30 12:19

赤道幾內亞總統兒超跑遭拍賣 逾7億所得助赤貧

2019-09-30 11:34

女人問題不斷！英相強生又被爆在餐會上摸女記者大腿

2019-09-30 10:25

希臘島嶼難民營大火至少釀2死 移民暴動

2019-09-30 10:03

向席哈克最後道別 多國領袖赴巴黎致哀

2019-09-30 08:06

奧地利國會改選初步預測 人民黨得票率37％居首

2019-09-30 03:56

英本周提新脫歐協議

2019-09-30 00:54

英相承諾未達脫歐協議也不辭職 工黨不急於逼宮

2019-09-29 23:35

印尼26日規模6.5強震 死亡人數攀升至30人

2019-09-29 19:19

強生：不會因無法準時脫歐辭職 離開有益英國心理健康

2019-09-29 18:24

影／驚險！南韓油輪爆炸釀10傷 瞬間畫面曝光

2019-09-29 17:50

奧地利因副總理醜聞被迫改選 總理有望連任

2019-09-29 16:54

敘利亞拒外力干預 要求美國、土耳其撤軍

2019-09-29 16:46

聯合國失去作用？大馬首相批大國濫權、為所欲為

2019-09-29 16:42

殺害俘虜數千士兵 胡塞組織與沙國續衝突

2019-09-29 16:37
看更多

熱門文章

Forever21：將聲請破產 停止在40國營運且關全球350店

2019-09-30 10:10

臉書華裔工程師 公司總部跳樓亡

2019-09-29 23:17

躍下天空步道 男大峽谷自殺

2019-09-30 11:52

布袋蓮洗刷惡名！成為肯亞再生能源金礦

2019-09-30 12:31

不靠美國！任正非：自主生產5G設備

2019-09-29 23:33

川普「電話門」吹哨者挺身而出 同意出席眾院聽證會

2019-09-30 10:10

羊毛及棉花價格下跌 為中美貿易戰種下的果？

2019-09-29 21:19

華府彈劾川普大戲將影響下月美中貿談？專家這樣解讀

2019-09-29 23:09

Forever 21為何破產？難甩廉價貨印象 太迷戀大店面

2019-09-30 17:43

為何美國空軍中東指揮中心上周祕密移出中東24小時？

2019-09-30 13:46

朱利安尼爆料：川普施壓烏克蘭 龐培歐都知情

2019-09-30 14:15

川普連發推文要調查謝安達的叛國罪 並稱想見吹哨者

2019-09-30 11:35

日漲消費稅 經濟衰退風險增

2019-09-30 00:31

華為：美禁令衝擊 比預期小

2019-09-30 00:49

披露吹哨者身分挨轟 紐時做對了嗎？

2019-09-30 12:24

彈劾壓力下 特朗普或加速結束貿易戰？

2019-09-29 23:47

外籍遊客人數激增 但泰國觀光產業卻因為它傷很大

2019-09-30 17:48

女人問題不斷！英相強生又被爆在餐會上摸女記者大腿

2019-09-30 10:25

大陸上緊發條 三策略穩外貿

2019-09-29 22:59

皮凱提新作 顛覆資本主義

2019-09-30 00:56

中美貿易摩擦 中國商務部坦言企業面臨許多困難

2019-09-29 23:39

阿茲海默症靈藥難找 大塚製藥市值蒸發25億美元

2019-09-30 10:14

電動車發展大夢的更大夢魘：鎳供應不足

2019-09-30 11:45

華郵：國務院加大力度 再查希拉蕊電郵門

2019-09-29 19:28

沙國王儲：若與伊衝突加劇 油價將飆至想像不到高價位

2019-09-30 14:00

可載人往返月球火星 SpaceX星艦火箭亮相

2019-09-30 09:31

彭博資訊專欄／安倍這一招…不利全球景氣

2019-09-30 00:42

影／章魚隨夢境變色 飼主解讀：夢到螃蟹吃到飽

2019-09-30 17:12

廚餘發電已見成效 英國供100萬戶家庭電力

2019-09-30 12:34

美股三利空 Q4震盪加劇

2019-09-30 00:41

馬斯克圓太空夢 新火箭將飛往月球火星

2019-09-30 00:45

烏克蘭前檢察總長：烏克蘭沒有理由調查拜登父子

2019-09-30 11:12

日本是單身族天堂？自由體面過完一生似乎不難

2019-09-30 18:48

向席哈克最後道別 多國領袖赴巴黎致哀

2019-09-30 08:06

中共外交部：川普極限施壓 將引發金融動盪

2019-09-30 17:28

想來場商業冒險？ 巴菲特、蓋茲有寶典

2019-09-30 01:00

「油神」皮肯斯 傳奇一生落幕

2019-09-30 00:49

英相承諾未達脫歐協議也不辭職 工黨不急於逼宮

2019-09-29 23:35

川普反擊？柯林頓電郵門 調查力度加強

2019-09-30 00:00

奧地利國會改選初步預測 人民黨得票率37％居首

2019-09-30 03:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top