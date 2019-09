國際金流奪資源 教會組織籲補漏洞

2019-09-30 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



國際不合理金融制度,每年剝奪窮國超過4,000億美元。基督教救濟組織日前發表報告指出,目前現有的金融制度存在漏洞,造成個人或企業加以利用,無形中剝奪急需資源開發的國家的受助機會。因此,聯合國與各國領袖應設法彌補漏洞。

窮國備受剝奪

據《今日基督徒報》報導,基督教救助協會(Christian Aid)在最新報告中指出,全球各地非法取得、轉移或使用的金錢,以及鑽制度漏洞等方式,1年下來剝奪掉窮國高達4,160億美元的收入。

按照現有定義,非法現金流包括洗錢或透過毒品交易、逃稅與貪污等方式取得的金錢。該組織顧問高賀倫表示,這筆流失的收入可用在幫助窮國達到永續開發目標的2.5兆美元的一部分。

他表示,「這些錢可幫助政府提供亟需的服務,例如醫療、教育、住宅與適應氣候計畫等,但這些非法金流傷害人民的人權並阻礙他們獲得活出尊嚴的機會,簡單來說,有錢人在吸乾窮人的血。」

金流已遭濫用

知名的印度賈瓦哈拉爾・尼赫魯大學經濟學教授戈許則表示,政府容許企業或有錢人透過法律漏洞與避稅方式,合法未盡到應有的繳稅責任。她表示,「政府常告訴人民無力負擔必要支出,因為預算赤字會造成財務危機,但這種說法是一種誤導,因為政府資源受限是自己容許逃稅行為造成。」

據《Independent Catholic News》報導,基督教救助協會指出,政府應擴大對非法金流的定義並以權利的角度重新加以定義,因為重點不是在金錢流動是否合法而是是否已遭濫用、帶來傷害或限制政府實踐人權責任的能力。

這次報告也指出,目前金流的漏洞已為迦納與尚比亞等窮國以及阿富汗與俄羅斯等新興國家帶來衝擊。例如稍早尼泊爾出售當地最大的電信業者一案,由於濫用稅負制度,引發外界對3.44億美元資本利得產生質疑。

對此,高賀倫指出,「這些結果顯出經濟的崩壞以及凸顯非法金流引起的失血應立即停止的重要性。因此,我們呼籲聯合國與各國政府要下定決心消除這種流動。」

