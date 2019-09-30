波赫總統反穆斯林 鄰國見機企圖染指

2019-09-30 18:33 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



波赫面臨分裂危機。圖為前總統多迪克。（photo by Wikipedia） 分享 facebook 波赫前總統多迪克其反穆斯林的立場鮮明，更在受訪時說：「穆斯林的祈禱就像動物的嚎叫！」分析師認為此事實屬荒謬，並指控散播煽動言論的人只是為了政治得分。由「波赫聯邦」及「塞族共和國」兩大政治實體組成的波赫，在國內分裂與鄰國克羅埃西亞及塞爾維亞的收割企圖下，區域關係越形緊張。

種族複雜對立

根據《半島電視台》報導，波士尼亞與赫塞哥維納(以下簡稱波赫)國土面積約為台灣的1.5倍，由「波赫聯邦」及「塞族共和國」兩大政治實體組成，人口只有350萬左右，包括克羅埃西亞人、波士尼亞人及塞爾維亞人，國內常見族群意識衝突及種族對立，鄰國克羅埃西亞及塞爾維亞也虎視眈眈覬覦其人民及土地。

2018年波赫的「塞族共和國」領袖多迪克，經選舉成為波赫總統。一份由歐盟資助的研究報告指出，這位總統曾於受訪時表示：「波赫穆斯林的禱告就像『嚎叫』一般。」這份報告由39名學者執行，以34個國家為研究對象。

恐怖份子溫床？

來自塞拉耶佛的學者波多耶克向半島電視台表示：「此類煽動性言論，是以政治得分為目的。」他說：「因為這些反伊斯蘭言論及政客散播的恐懼，讓波赫國內大多數人不敢去到另一族群的所在地，這種言論帶來的傷害遠比天災來得嚴重，這很荒謬。」

自從1995年波赫內戰結束以來，據統計在「塞族共和國」內，因仇恨犯罪被殺害的波士尼亞人共有13名，另有20名傷者，而加害者皆未被起訴。政治學家馬揚諾維奇表示：「『波赫聯邦」從未傾向將伊斯蘭主義列入憲法改革中，這項提議近乎邊緣化。塞爾維亞民族主義者像是總統多迪克、塞爾維亞外交部長達契奇等的指控，只是為了確保波赫無法完全整合，使人民無法擁有完整的選舉及自由。」

報告指出，大量來自中東的移民及難民有穆斯林背景，其前往克羅埃西亞或其他歐盟國家的路上會通過波赫，更使波赫國內民眾對「波赫聯邦」穆斯林的仇恨言論越演越烈。然而，一項去年底由多迪克簽署的遊說檔案更顯示其意圖，他向聯合國秘書長古特瑞斯表示，「波赫聯邦」已成為「恐怖份子的溫床」。

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