莫斯科2萬人示威 要求釋放今夏被捕人士

2019-09-30 12:52 世界日報 編譯中心／綜合29日電



俄羅斯首都莫斯科本月初舉行市議會選舉，逾10名體制外反對派遭俄羅斯當局以技術原因剝奪參選資格，引發連串街頭抗議和鎮壓逮捕行動，許多民眾29日上街示威，要求釋放被捕人士。

今天的行動口號是「放手！」，街頭行動主辦單位是未獲當局核可登記的俄羅斯自由意志黨（Libertarian Party of Russia），活動網頁上有超過5000人表示會參加，約1萬人表示有興趣。此一獲莫斯科市政府核准的抗議行動預計於下午3時開始，獲許可的參與人數為2萬人。

示威人士冒雨上街，高叫釋放政治犯等口號，又揮舞各個政黨的旗幟。有反對派領袖批評，無人可以在俄羅斯的法院，得到公平審訊，不公義隨時可以發生在任何人身上。

針對此次街頭行動，異議人士、反對派納瓦尼戰友伏科夫（Leonid Volkov）在推特上寫道：「若有5萬人上街，他們（當局）就會釋放所有人。」

大批民眾自今年7月開始上街，不滿當局拒絕反對派人士，參與月初的市議會選舉，警方拘捕超過2000人，部分人被判監四年，亦有人被控襲警等罪名。