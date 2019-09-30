英相未達脫歐協議也不辭職 工黨不急逼宮

2019-09-30 12:51 世界日報 編譯中心／綜合29日電



英國首相強生承諾，即使未能和歐盟（EU）達成脫歐協議，他也不會辭職。 路透 分享 facebook 英國首相強生承諾，即使未能和歐盟（EU）達成脫歐協議，他也不會辭職。在野工黨則表示，他們必須先確保不會發生無協議脫歐，才會考慮任何逼強生下台的計畫。

英國執政保守黨今天在英格蘭北部城市曼徹斯特召開年會首日議程。強生（Boris Johnson）在會中表示，無論如何，只有他的保守黨政府能在10月31日實現英國脫歐。

強生想用他的「孤注一擲」構想來號召全黨團結。這個構想就是，無論是否達成脫歐協議，他都將帶領英國在10月底離開歐盟。

按照英國國會通過的所謂「班恩法案」（Benn act），首相若未能在10月17和18日召開的歐盟峰會和布魯塞爾達成脫歐協議，便必須要求延後脫歐。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）30日接受天空新聞網（Sky News）訪問時表示，英國很可能出現無協議脫歐。他說：「最佳方式是有協議脫歐。但我們必須讓脫歐成真。無協議脫歐絕對可能發生。」韓考克又說，他接受「班恩法案」，法治很重要，但不代表不能偶爾提出法律挑戰。

強生接受BBC電視台訪問時，則再度拒絕說明他將如何避開法律限制來實現脫歐承諾。這使得關於英國40餘年來最大規模貿易和外交政策轉變的不確定性加深。

當被問到是否會請辭，以免被迫向歐盟要求延後脫歐，強生回答：「不會。我已接下在艱困時刻領導保守黨和英國的任務，我將繼續執行。我相信這是我的責任。」

工黨影子內閣教育大臣芮納（Angela Rayner）29日被問到工黨目前是否計畫對強生發動不信任投票，她說：「我們想先確保不會出現無協議脫歐，才會採取任何其他行動。」

由於脫歐議題導致英國國會陷入僵局，外界普遍預期英國可能在年底前國會改選。英國脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉吉（Nigel Farage）宣稱，若提前大選他會參選。