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奧地利大選 33歲前總理面臨籌組聯合政府

2019-09-30 12:49世界日報 編譯中心／綜合29日電

奧地利國會投票結束，根據部分開票結果的預測，前總理庫爾茨領導的人民黨得票率37%...
奧地利國會投票結束，根據部分開票結果的預測，前總理庫爾茨領導的人民黨得票率37%，可望成為第一大黨，但需要結合其他政黨籌組聯合政府，而籌組政府的談判料將困難重重，很可能一拖數周。 歐新社
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奧地利國會投票結束，根據部分開票結果的預測，前總理庫爾茨領導的人民黨得票率37%，可望成為第一大黨，但需要結合其他政黨籌組聯合政府，而籌組政府的談判料將困難重重，很可能一拖數周。庫爾茨強調，會謙虛及尊重人民的信任，他未有透露傾向與哪些政黨合作。

中央社引述法新社報導，根據部分開票結果的初步預測顯示，33歲的庫爾茨（Sebastian Kurz）領導的人民黨拿下37%選票，比起上屆2017年5月國會大選多出將近6個百分點，但人民黨依然無法獨自籌組政府；捲入通俄醜聞的前執政聯盟極右自由黨，得票大跌至16%，相較上屆選舉下滑10個百分點，可能是這次選舉的最大輸家；關注氣候變化、上次國會選舉得票率3.8%的綠黨成為大贏家，得票大幅增14%，新奧地利黨贏得7%選票。

2017年國會大選結束後，中間偏右的人民黨與自由黨組成聯合政府，沒想到自由黨今年5月爆發奧地利版「通俄門」醜聞，聯合政府組成才18個月便告瓦解，國會因此提前改選。

外界相信，人民黨最可能再次與自由黨合作，又或者與綠黨及新奧地利黨組成三黨聯合政府，但自由黨表明，正為做反對派做準備。綠黨則說，除非人民黨擺脫極右政策，否則不會與庫爾茨共同執政。

奧地利國會投票結束，根據部分開票結果的預測，前總理庫爾茨領導的人民黨得票率37%...
奧地利國會投票結束，根據部分開票結果的預測，前總理庫爾茨領導的人民黨得票率37%，可望成為第一大黨，但需要結合其他政黨籌組聯合政府，而籌組政府的談判料將困難重重，很可能一拖數周。 路透社
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