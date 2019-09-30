實施管制之後 日本批准銷往南韓第一批氟聚酰亞胺

2019-09-30 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



南韓首爾經濟日報報導，未具名的南韓官員透露，日本政府最近核可了一批氟聚酰亞胺(Fluorine Polyimide)出口南韓某廠商案。這是今年7月日本宣布嚴格管制三項關鍵化學原料輸往南韓之後，首次對其中的氟聚酰亞胺項目放行。

另外，日本也核可了更多的光阻劑出口到南韓。