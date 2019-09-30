女人問題不斷！英相強生又被爆在餐會上摸女記者大腿

2019-09-30 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國保守黨大會29日登場，首相強生在當天被爆出20年前在餐會上摸女記者的大腿，而幾天前強生才被指控撥公款給女性密友企業家阿爾基芮（Jennifer Arcuri）。

英國衛報報導，時任旁觀者雜誌編輯的強生被控在1999年的私人午餐餐會上抓兩名女性的大腿。

星期日泰晤士報記者夏洛特．愛德華斯（Charlotte Edwardes）指控，在1999年一場私人餐會上，強生在餐桌底下摸她的大腿。她說，強生「用手抓大腿的非常內側」讓她趕緊「坐正」，她也指控強生在同一場餐會上對其他女性也做出一樣的事。

唐寧街發言人表示，「指控不實」。據說強生對此指控感到非常憤怒，唐寧街內部消息人士也指稱該指控是「一派胡言」、「胡扯」。

愛德華斯29日推文表示，「若首相不記得這件事情，那可見我的記憶比他好」。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，「強生從不會嘮叨別人的私生活」，但韓考克後來向Channel 4表示，「我認識愛德華斯，我認識的她是值得信賴的」。

英國議員魯德（Amber Rudd）隨後也推文表示，「我同意@MattHancock」。

強生本來希望透過本周在曼徹斯特的保守黨大會，解釋如何「完成脫歐」，並聚焦一系列國內政策，包括英國國民健保、法律與規範及學校議題。但強生自今年稍早擔任保守黨領導人後，他的私人議題一直被關注。

前國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）表示，「強生有著像在瓷器店裡的法蘭克·斯賓塞（Frank Spencer）風格，不過他是一個好人，我認為他很在乎女性」。