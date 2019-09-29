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強生：不會因無法準時脫歐辭職 離開有益英國心理健康

2019-09-29 18:24聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

圖為強生在29日早上接受BBC訪問畫面。法新社
圖為強生在29日早上接受BBC訪問畫面。法新社
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英國首相強生29日表示，他不會因為未能帶領英國如期脫歐而辭去首相一職，但拒絕就他是否要求歐盟領袖否決延後脫歐一事發表看法。他並聲稱離開歐盟有益於英國的「心理健康」。

強生在接受英國廣播公司BBC節目「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）訪問時說：「我已承諾在困難時期領導我的政黨與國家，且我將這樣做。為了國家和人民的整體心理健康，最好的事情就是完成英國脫歐。」

強生必須在10月19日之前跟歐盟達成英國脫歐協議，否則將依法向歐盟請求延後脫歐。英國預計在10月31日脫離歐盟。

英國脫歐歐盟

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