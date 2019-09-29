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奧地利因副總理醜聞被迫改選 總理有望連任

2019-09-29 16:54台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

奧地利政府因副總理發生關說醜聞被迫改選，但總理應能繼續連任。（photo by ...
奧地利政府因副總理發生關說醜聞被迫改選，但總理應能繼續連任。（photo by EU2017EE Estonian Presidency via flickr, used under CC License）
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奧地利聯合政府因副總理爆發醜聞被迫改選，但民調顯示總理應能繼續連任。政府因副總理（極右派自由黨）史特拉赫涉嫌關說而被迫提前舉行大選，總理庫爾茨帶領的人民黨並未受到太大衝擊，仍穩居國會第一大黨。但因為席次並未過半，外界估計庫爾茨可能改與綠黨和新奧地利與自由論壇共組聯合政府。

因關說醜聞被迫改選

根據《英國廣播公司》報導，奧地利之所以會提前大選，主要是因為時任副總理史特拉赫涉嫌關說的影片外流，造成「伊比薩門」事件。史特拉赫在影片中承諾要將政府合約承包給一名疑似為俄羅斯寡頭政治家的姪女。影片流出後，除了導致史特拉赫政治生涯的終結外，也拖垮了人民黨與自由黨的聯合政府，被迫提前全面改選國會。

儘管聯合政府因伊比薩門被迫改選，但選民似乎沒有因為史特拉赫的個人醜聞而改變支持。民調顯示，席次仍由人民黨領先，社民黨稍微領先自由黨，而綠當屈居第四。《奧地利廣播集團》就用「許多小騷動，但沒有大更動」來形容這次的改選。

三黨共治最有可能

《路透社》指出，偏右的庫爾茨目前有三個選項，一是與自由黨再續前緣，二是與綠黨和新奧地利與自由論壇合作，三則是與左派的社民黨合作，但前兩個情況比較有可能發生。

由於現在選民十分關心環境議題，綠黨因此趁勢崛起，從2017年的4%支持率快速竄升到現在的13%。但庫爾茨應不會僅與立場偏左的綠黨共組政府而時時受到掣肘。外界認為，若庫爾茨選擇與綠黨合作，應該會將較重視商業發展的新奧地利與自由論壇一並納入聯合政府，形成三黨共治，並藉此來牽制綠黨。

【更多精采內容，詳見

奧地利庫爾茨醜聞

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