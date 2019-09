敘利亞拒外力干預 要求美國、土耳其撤軍

敘利亞外交部長於28日表示,若美國與土耳其不將軍隊撤出敘利亞,敘利亞將採取「必要措施」。(Photo by Foreign and Commonwealth Office on Flickr) 分享 facebook 敘利亞要求美國和土耳其撤出軍隊!為打擊敘利亞境內的伊斯蘭國激進份子,美國在敘利亞駐軍。而土耳其也入侵敘利亞北部,為對付伊斯蘭國勢力以及庫德族人民保護部隊。敘利亞外交部長於28日表示,若美國與土耳其不將軍隊撤出敘利亞,敘利亞將採取「必要措施」。

美國土耳其作為

根據《路透社》報導,美國前總統歐巴馬於2014年開始以武力介入敘利亞事務,但敘利亞不喜歡美國這樣的作法。美國總統川普於2018年祭出命令,要將美國軍隊完全撤出敘利亞,之後卻又被說服,留下部分部隊確保伊斯蘭國激進份子無法捲土重來。

土耳其計畫在敘利亞建造房屋,收容100萬名敘利亞難民。土耳其與美國已開始合作進行敘利亞部分邊境的巡邏行動,但土耳其對於美國支持庫德族人民保護部隊,與他們聯合對抗伊斯蘭國的作法感到不滿。敘利亞外長則表示,美國與土耳其均為敘利亞北部的「違法軍事存在」。

反對外力干涉

根據《半島電視台》報導,敘利亞總統巴沙爾˙阿薩德於2011年鎮壓希望推行民主制度的抗議者,導致長達8年以上的內戰。伊斯蘭國也趁著混亂局面在敘利亞與伊拉克奪取土地,引來外國勢力干預。

敘利亞已與聯合國達成協議,將成立憲法委員會,起草戰後的憲法草案,敘利亞外長於23日表示,這個委員會必須完全由敘利亞主導,不受他國干預。這是敘利亞人8年半以來第一次一起坐下來商討憲法相關事宜,可能會是敘利亞邁向公平選舉的第一步。

