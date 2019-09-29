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聯合國失去作用？大馬首相批大國濫權、為所欲為

2019-09-29 16:42台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

馬來西亞首相馬哈地於聯合國發表演說。（Photo by Wikipedia）
馬來西亞首相馬哈地於聯合國發表演說。（Photo by Wikipedia）
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大馬首相不滿大國為所欲為，犧牲他國權益的現況！馬來西亞首相馬哈地聯合國大會提出小國在體制下的困境，他以安理會少數國家擁有否決特權、以及美國要求國際制裁伊朗為例，指稱在現今制度下，聯合國放任大國主導國際局勢，失去了避免戰爭的作用。

大國主導國際局勢

根據《南華早報》報導，馬來西亞首相馬哈地27日在聯合國大會上發言表示，在當今的世界局勢下，富有的國家可以為所欲為，例如編寫貿易法、施加制裁、及強加民主制度等，而其他小國只能掙扎。這位94歲的首相表示，「我相信資本主義，但資本主義已經失控了」。

在大國享有的各種特權中，馬哈地特別反對聯合國安理會的編制，指出5個常任理事國擁有否決權，會讓「其中任何一國都能夠否決所有衝突的解決辦法，」直稱聯合國已經失去避免戰爭的功能。

籲規範國際制裁

馬哈地同時呼籲加強國際上對制裁的控制，他以美國近來要求國際社會一同制裁伊朗為例表示，「我們甚至不知道這個制裁有什麼法律依據，這似乎是富有及強大的國家的特權。」他認為，國際上若要實施制裁，應該要有相關的法律管制，然而現實情況是，「當一個國家受到制裁，其他國家也會連帶受到制裁。」

《法新社》報導指出，美國近來增加使用制裁作為外交手段，川普先前不僅對伊朗進行制裁，也威脅他國若向伊朗購買石油，也會給予處置。而馬哈地受訪時坦承，馬來西亞的企業因為懼怕美國制裁，在沒什麼選擇的情況下也只好遵守。

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馬來西亞馬哈地聯合國

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