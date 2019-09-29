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米塔暴風圈將觸陸！氣象局晚上8時30分發陸警

殺害俘虜數千士兵 胡塞組織與沙國續衝突

2019-09-29 16:37台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

一位葉門胡塞組織發言人於28日表示，數千名沙烏地阿拉伯士兵遭到俘虜與殺害。(Ph...
一位葉門胡塞組織發言人於28日表示，數千名沙烏地阿拉伯士兵遭到俘虜與殺害。(Photo by Wikipedia)
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胡塞組織傷害無數沙烏地阿拉伯士兵！一位葉門胡塞組織發言人於28日表示，數千名沙烏地阿拉伯士兵遭到俘虜與殺害。遭俘虜的沙烏地阿拉伯士兵將於29日出現在胡塞組織經營的電視頻道上。不過沙烏地阿拉伯官方未對此事進行回應。據推測，胡塞組織此舉是為了展現實力並擺脫軍事威脅。

葉門內戰

根據《BBC》報導，葉門於2015年起就發生內戰，迫使哈迪總統與其內閣逃離首都沙那，遷至亞丁。胡塞組織也占據了葉門北部許多土地。因沙烏地阿拉伯支持哈迪政府，並聯合許多國家打擊胡塞組織。沙國組成的聯軍幾乎每天進行空襲，而胡塞組織也時常向沙國發射導彈。

這場內戰讓約80％的葉門人口（超過2400萬人）需要接受人道主義救援或保護，其中1000萬人依靠著糧食救濟維生。聯合國估計，從2016年計算起，已有超過7萬人因內戰而死亡。

胡塞組織目的

根據《半島電視台》報導，美國駐葉門使團前副團長柯里告訴半島電視台，沙國領導的聯軍多次在其南方邊境部署部隊，對胡塞組織的「心臟地帶」構成持續的威脅。胡塞組織此次的攻擊事件似乎是企圖擺脫上述軍事威脅。

胡塞組織於20日表示，若沙國聯軍願意停止在葉門的軍事行動，將不會再進行對沙國的飛彈與無人機攻擊。不過沙國聯軍上週未做出回應，胡塞組織這週的攻擊事件可能也在展示自己有能力「造成傷害」。

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葉門沙烏地阿拉伯飛彈

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