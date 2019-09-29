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奧地利大選 全球最年輕總理料回鍋

2019-09-29 14:55世界日報 編譯中心／綜合28日電

奧地利29日舉行大選，預計33歲前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）領導...
奧地利29日舉行大選，預計33歲前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）領導的人民黨將勝出，但需與其他政黨結盟才能控制國會，各方關注人民黨是否再與自由黨結盟，重新執政。 路透社
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奧地利極右自由黨籍的前副總理史特拉赫今年5月因「通俄」醜聞請辭，引發政府倒台。奧地利29日舉行大選，預計33歲前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）領導的人民黨將勝出，但需與其他政黨結盟才能控制國會，各方關注人民黨是否再與自由黨結盟，重新執政。

路透報導，史特拉赫被揭2017年與一名俄國富豪的侄女密會，商討提供政府合約，換取對方捐助2.5億歐元競選經費。會談中，史特拉赫還表示很嚮往鄰國匈牙利政府操控媒體的方式，更有意將奧地利公共電視台私有化，並鼓勵和他會面的俄國女子出資買下奧國最有影響力的小報。

事件爆出後史特拉赫請辭下台，時任總理的庫爾茨指事件影響政府聲譽，決定解散人民黨與自由黨組成的執政聯盟，提早舉行大選。

最新民調顯示，人民黨未受醜聞牽連，支持率由前年大選的31.5%升至34%，自由黨從26%跌至20%，綠黨則由4%急升至13%，成為第三勢力。庫爾茨前年僅31歲便上台，成為全球最年輕政治領袖，他這次若要組成政府，需與綠黨和親商界的新奧地利黨結盟，又或重新與自由黨組成聯盟。

自由黨領袖霍費爾日前呼籲選民支持，阻止人民黨與綠黨組成聯盟。綠黨則警告選民，指極右政黨貪污舞弊，不能容許他們重返政府。

奧地利29日舉行大選，預計33歲前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）領導...
奧地利29日舉行大選，預計33歲前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）領導的人民黨將勝出，但需與其他政黨結盟才能控制國會，各方關注人民黨是否再與自由黨結盟，重新執政。 路透社
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奧地利庫爾茨醜聞

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