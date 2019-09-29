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華郵／川普：不憂俄干預大選因美「在他國也這麼搞」

2019-09-29 10:30聯合報 記者劉煥彥╱即時報導

華盛頓郵報引述三位知情的前政府官員說法報導，美國總統川普2017年5月中在白宮橢圓形辦公室會見俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)及俄國駐美大使基斯里亞(Sergey Kislyak)時，曾告訴兩位訪客，他不擔心俄羅斯干預美國大選，因為美國也在其他國家這麼做。

這番話讓現場白宮官員大驚，事後立即將可看到會談紀錄的內部人士數量縮減到極少數人，而且是「不尋常地少」。

在烏克蘭電話門爭議爆發後，白宮對於川普與外國元首通話紀錄的分類及管控方式，過去一周成為華府熱門話題；不過白宮至今未回應這項報導。

原本外界只知道，川普在這次會談中竟然透露了高度機密資訊，讓美國在伊斯蘭國(IS)的一個情報來源曝光，而川普不在乎俄羅斯干預美國大選的說法則是外界首次得知。

根據上述前官員說法，川普在這次會談中還提到，前一天開除聯邦調查局長柯米(James Comey)，讓他覺得「如釋重負」。

川普開除柯米的原因之一，在於兩人對FBI調查川普陣營是否與俄羅斯共謀有歧見，白宮助理擔心若川普對俄國訪客的談話公諸於世，在政治上將造成軒然大波。

至於白宮事後只限定有最高階安全許可的少數官員能看到會談摘要，是為了預防總統說法外洩。

在2017年5月中的這個會談前不久，川普與澳洲及墨西哥元首的通話內容才被新聞媒體揭露，使白宮開始限縮川普通話紀錄的流傳範圍，而可以看到川普與俄國外長拉夫羅夫談話紀錄的內部人士更少。

另外，有線電視新聞網(CNN)引述多位知情人士的說法報導，白宮控管內部調閱川普總統與外國領導人通話紀錄的範圍，已經擴大至沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德沙爾曼(Mohammed bin Salman)，以及俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，而且早在一年多前就開始了。

若消息屬實，這麼做無疑在烏克蘭電話門爭議的熱頭上，徒增外界懷疑眼光。

以沙國王儲沙爾曼為例，通常白宮官員會拿到一份初步逐字紀錄，現在都沒有了，白宮不再提供任何逐字稿；知情人士透露這很不尋常，特別是在高層官員通電話之後，而且雙方談話內容沒有任何特別敏感的國家安全機密。

據了解，白宮開始限制內部傳閱川普與沙國王儲通聯記錄的作法，是在去年10月沙國專欄作家卡舒吉(Jamal Khashoggi)在土耳其遇害後。

另一位前政府官員則透露，川普與普亭的通話紀錄，至少有一份被嚴格管制。

目前尚不清楚白宮控管川普與俄羅斯及沙國領導人通聯紀錄的程度，是否與7月川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話內容一樣嚴格，後者已經成為過去一周川普電話門爭議的焦點。

報導指出，白宮進一步控管川普與普亭及沙國王儲的通話內容，更加凸顯川普親信希望知道他與外國元首交談內容的人愈少愈好。

白宮也未對上述消息做回應。

華郵報導，美國總統川普曾說他不擔心俄羅斯干預美國大選，因為美國也在其他國家這麼做...
華郵報導，美國總統川普曾說他不擔心俄羅斯干預美國大選，因為美國也在其他國家這麼做。圖為川普27日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受媒體提問後轉身離去。路透
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川普白宮俄羅斯

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