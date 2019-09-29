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日本白鸛補給船與太空站對接 連續8次成功運補

2019-09-29 08:07中央社 東京29日綜合外電報導

9月25日發射升空的日本無人補給太空船「白鸛」8號機（Kounotori 8），今天凌晨與國際太空站（ISS）對接，連續8次成功運送補給物資給太空人

日本放送協會（NHK）報導，25日從鹿兒島縣種子島太空中心發射升空的「白鸛」8號機，飛抵在地表上空約400公里軌道繞行的國際太空站，太空人操作機械手臂捕捉住後，「白鸛」8號機於日本時間29日凌晨3時稍前，成功與國際太空站對接。

位於茨城縣筑波市的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）管制室的大約40位執勤人員，把顯示「白鸛」8號機姿勢與位置的資料傳給美國國家航空暨太空總署（NASA），得悉成功被捕捉住後歡欣鼓掌慶祝。

全長10公尺、直徑4.4公尺的「白鸛」8號機，搭載約5.3公噸物資，除了提供給國際太空站上太空人的飲用水和食物外，還包括供電用蓄電池和大學開發的人造衛星等。

「白鸛」自10年前1號機開始運作以來，已連續8次成功運送物資至國際太空站。

JAXA的HTV（H-II運輸載具）技術中心負責人植松洋彥表示，「10年前問題多多，運作很辛苦，如今嫻熟度大幅攀升，正著手開發後繼新型太空運輸船，我認為已打好基礎了。」

太空人NASA

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