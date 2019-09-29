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成交價新台幣2億元 南韓最貴公寓在這...

2019-09-29 00:18經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

南韓政府最新報告顯示，儘管當局持續祭出政策，防止房市過熱，高級地段的公寓價格依舊漲不停。

根據南韓國土建設交通部（MOLIT）的報告，首爾漢南洞高檔住宅區「漢南The Hill」有一戶244平方公尺的豪宅，以售價84億韓元（700萬美元，新台幣2億元）的成交價，躍居南韓今年來最貴的公寓。

官方數據是基於2016年至今年8月的實際成交價，而在南韓最貴的前20戶公寓中，漢南The Hill就囊括前11名，房價從63億韓元到84億韓元不等。漢南The Hill已經連續四年榮登南韓最貴的公寓。

當局去年9月13日引進一系列打房措施，目的是透過嚴格的房貸規則，抑制易形成房市泡沫地區的炒房行為。身為南韓土地委員會成員的共同民主黨員Ahn Ho-young說：「目前為止，政府的打房措施對豪宅的影響微乎其微。高級地段的房價趨勢可能對整體房市帶來骨牌效應，因此政府應加強轉讓價上限等措施。」

國土建設交通部今年稍早則強調，相較於其他城市，首爾房價過去五年波動相對穩定，在2014至2018年平均上漲18.9%，反觀倫敦、柏林、雪梨以及上海等國際大城市，漲幅分別達39.6%、63.1%、54.8%，及52.5%。

南韓政府持續打房，但豪宅價格依舊漲不停。 路透
南韓政府持續打房，但豪宅價格依舊漲不停。 路透
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