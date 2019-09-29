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南中國海與維吾爾人：馬哈蒂爾稱不想激怒中國

2019-09-29 23:45德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）在发表於周六（9月28日）的一次訪談中說，在南中國海主權爭議和中國涉嫌打壓維吾爾穆斯林的問題上，馬來西亞不想對中國采取對抗性立場。

他在訪問美國期間接受一家網絡媒體采訪時說，盡管中國船只未經允許在其水域中調查石油和天然氣，但是馬來西亞太小了，無法與這個亞洲強國正面沖突。

"我們觀察他們在做什麼，我們報告他們在做什麼，但是我們不會將他們趕走，也不想顯得激進。"馬哈蒂爾告訴東南亞新聞網站博納新聞(Benarnews)記者說。

"馬來國家作為中國近鄰存在了2000年，幸存下來是因為我們知道該怎樣做。當我們沒有能力，就不會顯得激進，所以我們另覓他途。"

他說，馬來西亞曾經每年都要給中國送去金色和銀色的花朵，"象征著我們實際上服從他們。"

隨著兩國關系的改善，中國和馬來西亞本月同意就南中國海爭端建立聯合對話機制。中國是馬來西亞最大的貿易伙伴。

中國國家主席習近平雄心勃勃地重振軍隊，令其出現在南中國海和台灣海峽，這讓周邊國家和美國都頗為警覺。

馬哈蒂爾還說，也正是因為中國的強大，穆斯林人口佔多數的馬來西亞並沒有就中國涉嫌打壓維吾爾穆斯林隨意置喙。

"你不會去嘗試做注定要失敗的事情，因此最好能找到更平和的方法，避免激怒中國，因為中國對我們有好處。" 馬哈蒂爾說。

"中國當然是我們的重要貿易伙伴，而你不想做注定要失敗的事情，因此在此過程中，我們要忍耐。"

聯合國指出至少有100萬維吾爾人和其他穆斯林被集中關押，中國稱之為"職業教育中心"，用來消滅極端主義，以及培訓新的工作技能。

這位94歲的領導人還表示，馬來西亞警方曾經試圖確定該國在逃犯罪嫌疑人劉特佐（Low Taek Jho）是否藏匿在中國。劉特佐涉及案值高達數億美元的一馬公司的貪污和洗黑錢案件。

張平/ 雨涵（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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